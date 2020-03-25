Что делать, если ваши знакомые не ушли на самоизоляцию?

Сегодня, 25 марта, в редакцию “РВС” обратились жители Динского района, которые сообщили о нескольких случаях, когда люди возвращались из-за границы, но не соблюдали режим самоизоляции. Одна девушка работает в детском саду, другая - в одном из госучреждений. В первом случае методист пояснила, что их сотрудница сейчас находится в отпуске. Во втором - девушка сама объяснила, что по возвращению из другой страны она продолжала находиться в трудовом отпуске, а сейчас - на больничном.

Еще в нескольких случаях обратившиеся не смогли предоставить всю необходимую информацию о тех, кто вернулся из-за границы.

В связи с наплывом подобных сообщений от граждан “РВС” подготовила инструкцию, как действовать, если ваши знакомые не соблюдают обязательную 14-дневную самоизоляцию и продолжают ходить на работу, в магазины да и просто покидать свое жилье.

В Роспотребнадзоре журналисту “РВС” объяснили: “Если вы владеете информацией о том, что люди вернулись из-за границы в ближайшее время, но не ушли на обязательную 14-дневную изоляцию, то можете обратиться в администрацию сельского поселения или же в полицию, а также на горячую линию Роспотребнадзора”.

Необходимо предоставить Ф. И. О. этих людей, их адрес, при возможности - когда и откуда вернулись.

Но анонимно не получится сообщить эту информацию. Необходимо будет объяснить, кто вы и откуда владеете данными сведениями.

Кроме того, в Роспотребнадзоре подчеркнули, что работодатели тоже несут ответственность за несоблюдение самоизоляции их сотрудниками.

В Роспотребнадзоре РФ работает единый консультационный центр по вопросам коронавируса: 8 (800) 555-49-43 (круглосуточно).

В управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю открыта дополнительная горячая линия: 8 (918) 677-49-89.





Горячие линии в администрациях сельских поселений Динского района

Сюда можно обращаться по всем вопросам жизнеобеспечения населения в период действия режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса.

Динское сельское поселение: 8(86162)6-38-08 (круглосуточно)

Васюринское сельское поселение: 8(918)318-12-42 (круглосуточно)

Первореченское сельское поселение: 8(86162)34-3-92 (в будни), 8(908)685-67-64 (в выходные дни)

Новотитаровское сельское поселение: 8(86162)43-5-40 (круглосуточно)

Нововеличковское сельское поселение: 8(86162)76-7-62 (круглосуточно)

Пластуновское сельское поселение: 8(905)403-33-73 (суббота), 8(918)932-35-48 (воскресенье)

Южно-Кубанское сельское поселение: 8(861)256-75-00 (в будни), 8(960)490-09-88 (в выходные дни)

Мичуринское сельское поселение: 8(86162)78-1-86 (круглосуточно)

Старомышастовское сельское поселение: 8(86162)75-2-04 (в будни), 8(918)486-78-63

Красносельское сельское поселение: 8(86162)33-3-18 (в будни), 8(989)236-09-75

В администрации Динского района также открыта горячая линия для населения: 8(86162)6-12-51 (круглосуточно)