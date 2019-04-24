Что? Где? Когда? График мероприятий на 1 Мая в Динском районе
Динская
- 1 мая, 9.00 – «Дыхание весны», выставка мастеров декоративно-прикладного искусства (Парк культуры и отдыха).
- 1 мая, 10.00-10.45 – праздничный митинг (фонтанная площадь).
- 1 мая, 10.00-14.00 – демонстрация тематических короткометражных фильмов (площадь киноцентра, большой экран)
- 1 мая, 10.00-14.00 – выставка-экспозиция, посвященная Международному дню солидарности трудящихся (площадь киноцентра, большой экран)
- 1 мая, 10.45-11.50 – «Мирный май», концерт коллективов народного творчества, посвященный празднику весны и труда
- 1 мая, 12.00-15.00 – «Майская рапсодия», выставка мастеров декоративно-прикладного творчества (Комсомольский парк)
- 1 мая, 12.00-15.00 – «Май, с нами зажигай», игровые программы для детей (Комсомольский парк)
- 1 мая, 19.30-21.00 – вечерняя программа для молодежи (фонтанная площадь)
- 4 мая, 10.00-14.00 – Всероссийская монопородная выставка охотничьих собак породы немецкий курцхаар (Комсомольский парк)
Нововеличковская
- 1 мая, 11.00 – концерт, посвященный празднику весны и труда (в рамках программы по устранению конфликтных ситуаций на этнической основе) (МБУДО ДШИ ст. Нововеличковской )
- 1 мая, 19.00 – первомайская дискотека (площадь администрации, ст. Нововеличковская)
- Васюринская
- 1 мая, 12.00 – «Встречай Первомай!», концертная программа совместно с учащимися МБУДО ДШИ ст. Васюринской
- (Центральный парк)
Пластуновская
- 1 мая, 17.00 – «Сирени букет», музыкальная программа к 1 Мая (ДК, ст. Пластуновская)
- Красносельское
- 1 мая, 12.00 – «Братство, равенство и труд!», патриотическая концертная программа к Международному дню солидарности трудящихся (ДК, село Красносельское)
Старомышастовская
- 1 мая, 12.00-13.30 – отборочный этап районного фестиваля-конкурса самодеятельного искусства «Кубанская музыкальная весна – 2019» (ДК, ст. Старомышастовская)
- 2 мая, 11.00 – спортивно-игровая программа «Веселые старты» (спортивная площадка, ст. Старомышастовская, ул. Советская, 22)
- 3 мая, 18.00 – отчетный концерт МБУДО ДШИ ст. Старомышастовской с приглашением несовершеннолетних, состоящих на учете в ОПДН, в рамках программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (МБУК КДЦ ст. Старомышастовской)
- 3 мая, 18.00 – отчетный концерт творческих коллективов ДШИ ст. Старомышастовской (ДК, ст. Старомышастовская)
- 4 мая, 11.00 – конкурсно-игровая программа «Майские праздники» (площадь ДК ст. Старомышастовской)
Новотитаровская
- 1 мая, 14.00-15.30 – отборочный этап районного фестиваля-конкурса самодеятельного искусства «Кубанская музыкальная весна 2019», «Спасибо, музыка, тебе за вдохновение», отчетный концерт (ДК, ст. Новотитаровская)
Мичуринское поселение
- 1 мая, 18.00 – «Цветущий май!», концертная программа (площадь ДК Мичуринского сельского поселения)
- 1 мая, 19.00 – молодежная танцевальная программа «Весенний драйв» (площадь ДК Мичуринского сельского поселения)
- 4 мая, 10.00 – соревнования по стритболу (стадион «Агроном» Мичуринского сельского поселения)
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