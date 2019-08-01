Что? Где? Когда? на День физкультурника в Динском районе
с. Красносельское, ул. Кирова, 62 а
8.08.2019
Соревнования по волейболу
ст. Динская, ул. Дружбы, 30 б
СК «Аполлон»
10.08.2019
9.00
Торжественное мероприятие, посвященное Дню физкультурника
ст. Динская, ул. Мира, 2
Универсальная спортивная площадка
10.08.2019
Турнир по уличному баскетболу среди жителей Динского сельского поселения
ст. Нововеличковская, ул. Красная, 51
Клуб гиревого спорта «Медведь»
10.08.2019
Соревнования по гиревому спорту среди юношей и девушек Нововеличковского сельского поселения
ст. Старомышастовская, ул. Советская, 66
10.08.2019
09.30
Турнир по мини-футболу
ст. Старомышастовская, ул. Советская, 22 а
10.08.2019
09.30
Веселые старты МБУ «Спарта»
с. Первореченское, ул. Ленина, 100
площадка МБУ КДЦ
10.08.2019
18.00
Спортивная эстафета
с. Первореченское, ул. Ленина, 227 а
многофункциональная спортивная площадка
10.08.2019
Соревнования по мини-футболу
пос. Южный, ул. Советская, 31
10.08.2019
15.00
Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 10-ти летия с момента образования МБУ «Спорткомплекс Южный»
пос. Южный, ул. Северная, 25
10.08.2019
16.00
Турнир по мини-футболу среди мальчиков
пос. Южный, ул. Северная, 25
10.08.2019
17.00
Турнир по дартсу среди молодежи
пос. Южный, ул. Северная, 25
10.08.2019
18.00
Турнир по футболу среди ветеранов
пос. Южный, ул. Северная, 25
10.08.2019
18.00
Веселые старты среди воспитанников БДОУ «Детский сад №17»
ст. Новотитаровская, ул. Ленина, 173 а
стадион «Олимп»
10.08.2019
18.00
Турнир по уличному баскетболу;
Конкурс по штрафным броскам;
Мини-футбол;
Отжимание;
Прыжки в длину;
Шахматы;
Казачье выступление «Русский жим»;
Турнир по футболу среди мужских команд.
пос. Агроном, ул. Парковая
спорткомплекс
10.08.2019
Соревнования по мини-футболу на кубок главы Мичуринского сельского поселения.
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