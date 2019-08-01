Что? Где? Когда? на День физкультурника в Динском районе

Что? Где? Когда? на День физкультурника в Динском районе

Что? Где? Когда? на День физкультурника в Динском районе

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34 минуты назад Газета РВСДень физкультурникаДинской районМероприятияНовостиСпорт

с. Красносельское, ул. Кирова, 62 а

8.08.2019

Соревнования по волейболу

ст. Динская, ул. Дружбы, 30 б

СК «Аполлон»

10.08.2019

9.00

Торжественное мероприятие, посвященное Дню физкультурника

ст. Динская, ул. Мира, 2

Универсальная спортивная площадка

10.08.2019

Турнир по уличному баскетболу среди жителей Динского сельского поселения

ст. Нововеличковская, ул. Красная, 51

Клуб гиревого спорта «Медведь»

10.08.2019

Соревнования по гиревому спорту среди юношей и девушек Нововеличковского сельского поселения

ст. Старомышастовская, ул. Советская, 66

10.08.2019

09.30

Турнир по мини-футболу

ст. Старомышастовская, ул. Советская, 22 а

10.08.2019

09.30

Веселые старты МБУ «Спарта»

с. Первореченское, ул. Ленина, 100

площадка МБУ КДЦ

10.08.2019

18.00

Спортивная эстафета

с. Первореченское, ул. Ленина, 227 а

многофункциональная спортивная площадка

10.08.2019

Соревнования по мини-футболу

пос. Южный, ул. Советская, 31

10.08.2019

15.00

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 10-ти летия с момента образования МБУ «Спорткомплекс Южный»

пос. Южный, ул. Северная, 25

10.08.2019

16.00

Турнир по мини-футболу среди мальчиков

пос. Южный, ул. Северная, 25

10.08.2019

17.00

Турнир по дартсу среди молодежи

пос. Южный, ул. Северная, 25

10.08.2019

18.00

Турнир по футболу среди ветеранов

пос. Южный, ул. Северная, 25

10.08.2019

18.00

Веселые старты среди воспитанников БДОУ «Детский сад №17»

ст. Новотитаровская, ул. Ленина, 173 а

стадион «Олимп»

10.08.2019

18.00

Турнир по уличному баскетболу;

Конкурс по штрафным броскам;

Мини-футбол;

Отжимание;

Прыжки в длину;

Шахматы;

Казачье выступление «Русский жим»;

Турнир по футболу среди мужских команд.

пос. Агроном, ул. Парковая

спорткомплекс

10.08.2019

Соревнования по мини-футболу на кубок главы Мичуринского сельского поселения.


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