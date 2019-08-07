Что? Где? Когда? На День Южно-Кубанского сельского поселения
17 августа 2019 года на площади перед Культурно-досуговым центром (п. Южный, ул. Советская, 31) пройдет празднование 90-летия со дня образования Южно-Кубанского сельского поселения.
10.00 – начало детского концерта творческих коллективов муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Южно-Кубанского сельского поселения.
12.00 – детская игровая программа и бумажная дискотека «Хочу праздник».
14.00 – мастер-класс игры на гитаре от кавер-группы «Цветной бульвар».
16.00 – торжественное открытие праздничного юбилейного концерта «Южный самый дружный».
18.00 – выступление вокальной группы «Чаровница» Краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко.
19.00 – выступление вокальной группы Boys band «Встреча».
20.00 – выступление кавер-группы Black and White.
21.00 – выступление вокальной группы «Музыкальный квартал».
22.00 – юбилейный салют.
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