Что? Где? Когда? На Масленицу в Динском районе

Что? Где? Когда? На Масленицу в Динском районе
Фото: архив "РВС".

Что? Где? Когда? На Масленицу в Динском районе

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17 часов назад Газета РВСГуляния на МасленицуДинской районМасленицаНовости

Какие народные гулянья и когда будут проходить в поселениях Динского района.


Станица Динская

Центр ремесел

ул. Ульянова, 50

9.03.2019

11.00

«Как на масляной неделе» - театрализованная развлекательная программа.


Фонтанная площадь

10.03.2019

11.00

«Прощай, Масленица, прощай сытная!» - театрализованное представление, массовые гуляния.


Станица Старомышастовская

Дом культуры

9.03.2019

11.00

Концерт «Масленичное гуляние».


Площадь ДК

10.03.2019

10.00

Театрализованный праздник «Приходите на блины!»


Село Красносельское

Дом культуры

5.03.2019

11.00

«Расступись, честной народ, Масленица к нам идет!» - развлекательная программа.


Поселок Южный

Площадь ДК

10.03.2019

10.00

«Прощай, Масленица» - концертно-развлекательная программа.


Станица Нововеличковская

Площадь администрации

10.03.2019

12.00

«Широкая Масленица» - народное гулянье.


Площадь администрации

10.03.2019

14.00

«Русская масленица» - тематическая концертная программа.


Хутор Карла Маркса (Новотитаровское сельское поселение)

10.03.2019

«Масленица-блинница — весны именинница» - национальная гостинная.


Село Первореченское

Дом культуры

10.03.2019

12.00

«Широкая Масленица» - народное гулянье.


Станица Пластуновская

Дом культуры

10.03.2019

12.00

«Собирайся, народ, Масленица идет!» - концерт народной песни.


Дом культуры

10.03.2019

12.30

«Душа моя — Масленица» - народный праздник.


Станица Васюринская

Центральный парк

10.03.2019

14.00

«Широкая Масленица» - народные гуляния.

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