Что? Где? Когда? На Масленицу в Динском районе
Какие народные гулянья и когда будут проходить в поселениях Динского района.
Станица Динская
Центр ремесел
ул. Ульянова, 50
9.03.2019
11.00
«Как на масляной неделе» - театрализованная развлекательная программа.
Фонтанная площадь
10.03.2019
11.00
«Прощай, Масленица, прощай сытная!» - театрализованное представление, массовые гуляния.
Станица Старомышастовская
Дом культуры
9.03.2019
11.00
Концерт «Масленичное гуляние».
Площадь ДК
10.03.2019
10.00
Театрализованный праздник «Приходите на блины!»
Село Красносельское
Дом культуры
5.03.2019
11.00
«Расступись, честной народ, Масленица к нам идет!» - развлекательная программа.
Поселок Южный
Площадь ДК
10.03.2019
10.00
«Прощай, Масленица» - концертно-развлекательная программа.
Станица Нововеличковская
Площадь администрации
10.03.2019
12.00
«Широкая Масленица» - народное гулянье.
Площадь администрации
10.03.2019
14.00
«Русская масленица» - тематическая концертная программа.
Хутор Карла Маркса (Новотитаровское сельское поселение)
10.03.2019
«Масленица-блинница — весны именинница» - национальная гостинная.
Село Первореченское
Дом культуры
10.03.2019
12.00
«Широкая Масленица» - народное гулянье.
Станица Пластуновская
Дом культуры
10.03.2019
12.00
«Собирайся, народ, Масленица идет!» - концерт народной песни.
Дом культуры
10.03.2019
12.30
«Душа моя — Масленица» - народный праздник.
Станица Васюринская
Центральный парк
10.03.2019
14.00
«Широкая Масленица» - народные гуляния.
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