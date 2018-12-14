Что? Где? Когда? на новогодние праздники в Динском районе

Уже пора планировать, что, где и когда вы сможете посетить на новогодних каникулах. Мы сделали для вас подборку развлечений, организованных в Динском районе к предстоящим праздникам. С нашей афишей вы всюду успеете и ничего не пропустите.





Старомышастовское поселение

20 декабря в 17.00 - новогоднее представление для учащихся ДШИ «Приключение новогодней елки», МБУДО ДШИ Старомышастовской

21 декабря в 16.00 - новогоднее представление для учащихся ДШИ «Приключение новогодней елки», МБУДО ДШИ Старомышастовской

22 декабря в 17.00 - новогоднее представление для учащихся в области хореографического искусства ДШИ «Новогодние огонечки», МБУДО ДШИ Старомышастовской

25 декабря в 16.00 - творческий капустник «Вальс уходящего года». ДК ст. Старомышастовской, ул. Советская, 59

28 декабря в 10.00 - новогоднее представление для детей-инвалидов «Возле елки в Новый год». ДК ст. Старомышастовской, ул. Советская, 59

28 декабря в 17.00 - новогоднее представление для детей, посещающих различные направления и кружки ДШИ «Возле елки в Новый год». ДК ст. Старомышастовской, ул. Советская, 59

28 декабря в 18.00 - праздничный концерт музыкальной школы «Новогодние приключения дюймовочки». ДК ст. Старомышастовской, ул. Советская, 59

29 декабря в 10.00 - новогоднее представление «Здравствуй, Дедушка Мороз» для детей агрофирмы «Луч». ДК ст. Старомышастовской, ул. Советская, 59

29 декабря в 18.00 - новогодняя концертная программа «Счастья Вам, люди» (елка главы)

30 декабря в 10.00 - новогодняя елка «Здравствуй, Дедушка Мороз» для учащихся казачьих классов школы № 31. ДК ст. Старомышастовской, ул. Советская, 59

30 декабря в 12.00 - новогодняя елка «Здравствуй, Дедушка Мороз» для учащихся казачьих классов школы № 37. ДК ст. Старомышастовской, ул. Советская, 59

5 января в 10.00 - представление «Новогодний разгуляй» для детей творческих коллективов. ДК ст. Старомышастовской, ул. Советская, 59.

7 января в 17.00 - программа колядок «Под рождественской звездой». Выездное мероприятие по домам жителей станицы

13 января в 17.00 - программа щедрывок «Щедрывочка, щедрувала». ДК ст. Старомышастовской, ул. Советская, 59

13 января в 19.00 - творческий вечер для взрослых участников творческих коллективов станицы. ДК ст. Старомышастовской, ул. Советская, 59





Новотитаровская

22 декабря в 14.00 - музыкальная программа «Как подружились фея Сказка и фея Музыки». МБУДО ДШИ Новотитаровской.

25 декабря в 13.00 - утренник для детей станицы. ДК, ул. Советская, 61

26 декабря в 14.00 - «Новогодняя елка» для учащихся ДШИ Новотитаровской

27 декабря в 10.00 - утренник для детей станицы. ДК, ул. Советская, 61

28 декабря в 10.00 - новогодний огонек для хора, совета ветеранов и инвалидов. ДК, ул. Советская, 61

29 декабря в 19.00 - «Кубани дружный хоровод», развлекательная программа у новогодней елки. ДК, ул. Советская, 61

3 января (время уточняется) - «Новогоднее мультпутешествие» - развлекательная программа. ДК, ул. Советская, 61

4 января (время уточняется) - «Нет времени скучать!» - игровая программа. ДК, ул. Советская, 61

5 января (время уточняется) - «В гостях у потехи», познавательно-развлекательная программа. ДК, ул. Советская, 61

7 января (время уточняется) - «Снегурочки в поисках Нового года», игровая программа. ДК, ул. Советская, 61





Васюринская

16 декабря в 12.00 - открытие новогодней елки. Конкурс «Елки бывают разные». Площадь перед администрацией

20 декабря в 11.00 - «Рождественские колядки», рождественский сочельник. Детская библиотека

21 декабря в 11.00 - елка Совета ветеранов. Столовая сельпо Васюринской

25 декабря в 11.00 - «Снежная, нежная сказка» - новогодняя викторина. Сельская библиотека Васюринской

26 декабря в 10.30 и 13.30 - Новогоднее театрализованное представление. МБУДО ДШИ Васюринской

28 декабря в 11.00 - Новогодняя елка для детей-инвалидов. Столовая сельпо ст. Васюринской

29 декабря в 17.00 - «Елки бывают разные», новогодняя елка для станичников, подведение итогов конкурса. Площадь перед администрацией





Динская

22 декабря в 12.00 - «У новогодней елки», театрализованное новогоднее представление для детей ДК ст. Динской, ул. Мира, 1

22 декабря в 12.00 - Открытие новогоднего фестиваля «Кооперативные традиции». Фонтанная площадь Динской.

22 декабря в 12.30-13.30 - детская игровая программа. Фонтанная площадь Динской

22 декабря в 13.00- 14.30 - праздничный концерт. Фонтанная площадь Динской

22 декабря в 15.00- 16.00 - праздничный концерт. Фонтанная площадь Динской

22 декабря в 16.00-17.00 - детская игровая программа. Фонтанная площадь Динской

22 декабря в 17.00 - торжественное открытие главной елки, новогодний хоровод. Фонтанная площадь Динской

25 декабря в 11.00 - «Новогодний сюрприз», мастер-класс. Библиотека пос. Консервного завода

26 декабря в 13.30 - «Весело и дружно встретим новый год» - детская игровая программа. ДК ст. Динской ДОП, ул. Мира, 1

26 декабря в 15.30 - «А музыка звучит…», ретро-вечер для старшего поколения. ДК ст. Динской, ул. Мира, 1

28 декабря в 12.00 - «У новогодней елки», театрализованное новогоднее представление для детей. РДК ст.Динской.

28 декабря в 19.00 - «Как встречают Новый год люди всех широт», вечер отдыха для взрослых. РДК ст. Динской, ул. Красная, 23

29 декабря в 12.00 - «У новогодней елки», театрализованное новогоднее представление для детей (многодетные семьи). РДК ст. Динской, ул. Красная, 23.

30 декабря в 11.00-12.00 - детская игровая программа. Фонтанная площадь Динской.

30 декабря в 12.00-13.00 - поздравление Деда Мороза и Снегурочки детей у елки – конфеты, сувениры. Фонтанная площадь Динской.

30 декабря в 12.30-14.00 - концерт творческих коллективов РДК. Фонтанная площадь Динской.

30 декабря в 19.00-21.00 - театрализованное новогоднее представление. Фонтанная площадь Динской.

30 декабря в 20.00-21.00 - новогоднее шествие Дедов Морозов и Снегурочек – парад (барабанщицы, байкеры, снеговики и другие персонажи)

30 декабря в 21.00 - концертная программа. Фонтанная площадь Динской

3, 18 января в течение дня - «История Нового года», выставка. БУК МО Динской район «Историко-краеведческий музей»

3 января в 13.00 - «Котик ст. Динской», выставка кошек. Киноцентр в Динской

3 января в 16.00-17.30 - «За сказочным счастьем», новогоднее представление. Фонтанная площадь Динской

4 января в 11.00-12.00 - новогодняя развлекательная программа для детей у елки. ДК ст. Динской, ул. Мира, 1

4 января в 16.00-17.30 - «С Новым годом! Привет из Васюринской!», развлекательная программа. Фонтанная площадь Динской

5 января в 16.00-17.30 - «Веселись, честной народ», концертно-развлекательная программа. Фонтанная площадь Динской

7 января в 11.00 - рождественская елка для казачат. РДК ст. Динской, ул. Красная, 23

7 января в 16.00-17.00 - новогодняя развлекательная программа для детей у ёлки. Фонтанная площадь Динской

7 января в 17.00-18.00 - рождественский концерт для жителей ст. Динской. Фонтанная площадь Динской

13 января в 16.00-17.00 - новогодняя развлекательная программа для детей у елки. Фонтанная площадь Динской

13 января в 17.00-19.00 - «Праздник вновь пришёл!», театрализованный концерт в честь празднования Старого нового года, закрытие главной новогодней елки. Фонтанная площадь Динской









Пластуновская

22 декабря в 12.00 - «Праздник снежной Зимы», открытие елки. ДК ст. Пластуновской

26 декабря в 18.00 - «Новогодняя дискотека», танцевальный вечер для школьников. ДК ст. Пластуновской

27 декабря в 17.00 - «Большой новогодний концерт», музыкальная программа. ДК ст. Пластуновской

29 декабря в 12.00 - елка главы. Новогоднее театрализованное представление для детей и их родителей «Сказки Дедушки Мороза». ДК ст. Пластуновской

29 декабря в 13.30 - «По следам Бременских музыкантов», театрализованное представление. ДК ст. Пластуновской.

8 января в 12.00 - «Рождественские встречи», праздник для детей и родителей. ДК ст. Пластуновской





Первореченское

23 декабря в 10.00 - «Новогодний вернисаж», час творчества. Библиотека «КДО с. Первореченское»

28 декабря в 10.00 - выставка поделок сказочных героев мастеров ДПИ с. Первореченского. ДК с. Первореченского

28 декабря в 11.00 - новогоднее представление для детей поселения. ДК с. Первореченского

29 декабря в 11.00 - новогоднее представление для детей поселения. ДК с. Первореченского

31 декабря в 19.00 - «Часы 12 бьют», бал-маскарад для жителей поселения. ДК с. Первореченского

2, 5 января в 19.00 - молодежная дискотека. ДК с. Первореченского



Поселок Украинский

23 декабря в 12.00 - «Новогодний вернисаж», час творчества. СДК п. Украинского

28 декабря в 16.00 - Торжественное открытие Дома культуры пос. Украинского. СДК п. Украинского

3 января в 19.00 - «Когда исполняются мечты» - развлекательная программа для жителей посёлка. СДК п. Украинского



Село Красносельское

24 декабря в 11.00 - «Праздник новогодний в гости к нам спешит», открытие новогодних мероприятий. ДК Красносельское с. п.

25 декабря в 11.00 - «Снежная Кубань», конкурс детского творчества. ДК Красносельское с. п.

27 декабря в 11.00 - «У ёлки новогодней», новогодний утренник для детей. ДК Красносельское с. п.

28 декабря в 14.00 - «Уходит старый год, ему мы благодарны!», торжественное закрытие новогодних мероприятий. ДК Красносельское с. п.

4 января в 11.00 - «Давайте будем верить в чудеса!», новогодняя игровая программа для детей младшего школьного возраста. ДК Красносельское с. п.



Мичуринское поселение

25 декабря в 11.00 - «Зимняя сказка», час семейного чтения. Библиотека Мичуринского с. п.

27 декабря в 17.00 - «Снежное кружево», выставка-ярмарка. ДК, площадь Мичуринского с. п.

27 декабря в 18.00 - «Снежинка на ладони», открытие новогодних праздников для жителей поселения. ДК площадь Мичуринского с. п.

29 декабря в 11.00 - «Новогоднее приключение», новогодний утренник для детей поселения. ДК Мичуринского с. п.

4 января в 11.00 - «Здравствуй, елка», игровая программа. ДК Мичуринского с. п.

7 января в 11.00 - Рождественское чудо», благотворительная елка для детей поселения. ДК Мичуринского с. п.





Нововеличковская

27 декабря в 10.00 - выставка работ обучающихся «В двери Новый год стучится, Дед Мороз к нам в гости мчится!» МБУДО ДШИ ст. Нововеличковской

27 декабря в 11.00 - « В гостях у Дедушки Мороза», новогоднее представление. МБУДО ДШИ ст. Нововеличковской

28 декабря в 10.00 - «Морозное настроение», тематическая новогодняя программа для старшего поколения. Общество инвалидов ст. Нововеличковской

31 декабря в 20.00 - "Мир встречает Новый год", праздничная дискотека. Площадь администрации Нововеличковского с. п.

3 января в 12.00 - «Лучший праздник - Новый год», елка главы администрации. Площадь администрации Нововеличковского с. п.





Станица Воронцовская

31 декабря в 20.00 - новогодний карнавал для жителей станицы (ст. Воронцовская)

7 января в 12.00 - «Светлый праздник к нам пришел» - рождественские посиделки. ДК ст. Воронцовской





Поселок Южный

27 декабря в 10.00, 13.00 - «Елка главы», спектакль с вручением подарков. Зрительный зал КДЦ Южно-Кубанского с. п.

28 декабря в 10.00, 13.00 - «Елка главы», спектакль с вручением подарков. Зрительный зал КДЦ Южно-Кубанского с. п.

29 декабря в 10.00 - «Веселись, честной народ», социальная елка для жителей. Зрительный зал КДЦ Южно-Кубанского с. п.

29 декабря в 15.00 - «Веселье новогоднее», огонек для лиц старшего поколения. Фойе КДЦ Южно-Кубанского сельского поселения

31 декабря в 10.00-16.00 - «Зимние забавы», развлекательно-игровая программа. Площадь перед КДЦ Южно-Кубанского с. п.

7 января в 10.00 - «Рождество Христово», концертная программа у Храма Преображения Господня. Храм Преображения Господня Южно-Кубанского с. п.

9 января в 16.00 - «Как у наших у ворот», игровая программа. Площадь перед КДЦ Южно-Кубанского с. п.