Что? Где? Когда? На Старый Новый год в Динском районе

Празднование Старого Нового года 2019 в Динском районе. Какую программу подготовили в поселениях?

Динская

13 января 16.00-17.00 – новогодняя развлекательная программа для детей у елки (фонтанная площадь).

13 января 17.00-20.00 – «Праздник вновь пришел!», театрализованный концерт в честь празднования Старого Нового года, закрытие Главной новогодней елки Динского района (фонтанная площадь).

13 января 20.00-21.00 – выступление приглашенного коллектива «Музыкальный квартал» (фонтанная площадь)

13 января 21.00 – праздничный салют (фонтанная площадь).





Старомышастовская

13 января 16.00-17.30 - «Щедрый вэчир», творческий капустник (Дом культуры ст. Старомышастовской)





поселок Южный

13 января 18.00-21.00 - «Старый новый год», танцевальный вечер (площадь перед Домом культуры пос. Южного)





Поселок Украинский

13 января 20.00 - «Что за красавица раз в год наряжается?», развлекательная программа (Дом культуры пос. Украинского)





Поселок Дальний

13 января в течение дня — обрядовое мероприятие «Мы Козу привели», поселок Дальний Нововеличковского сельского поселения





Васюринская

14 января 18.00 - закрытие новогодней елки. Староновогодняя дискотека (площадь перед администрацией)