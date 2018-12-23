Что грозит за неуплату административных штрафов?

Всегда ли вы вовремя оплачиваете штрафы? Неуплата штрафа в срок имеет свои последствия. Тем, кто не знает, сообщаем, что ответственность за это предусмотрена ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КРФ об АП).Штраф должен быть уплачен лицом не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Неуплата в срок влечет за собой последствия, предусмотренные ст. 20.25 КРФ об АП, то есть наложение административного штрафа в двукратном размере, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Как видите, наказание за неуплату штрафа есть. В случае обнаружения неоплаты штрафа в срок составляется протокол об административном правонарушении, при этом правонарушитель может быть задержан до суда на срок, не превышающий 48 часов. Согласно ст. 4.5 КРФ об АП, постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения. В случае возбуждения дела об административном правонарушении по ст. 20.25 КРФ об АП за неуплату штрафа у суда есть 3 месяца на то, чтобы привлечь вас к административной ответственности. При неоплаченном штрафе событие правонарушения наступает на 71 день, т. е. привлечь за неуплату можно по истечении 70 дней, но не более 160 с момента вынесения постановления. По истечении 170 дней с момента вынесения постановления привлечь к ответственности за неуплату штрафа нельзя.

Если штраф не оплачен в течение 60 дней с момента вступления в силу постановления, соответствующие материалы направляются судебному приставу-исполнителю для принудительного взыскания суммы административного штрафа. Пристав при поступлении дела должен предложить добровольно оплатить штраф. В случае отказа от добровольной оплаты с вас взыщут исполнительный сбор, который составляет не менее 7 % от суммы штрафа, но не менее 500 руб. Согласно п. 1 ст. 31.9 КРФ об АП, постановление о назначении административного наказания не подлежит исполнению в случае, если это постановление на было приведено в исполнение в течение двух лет со дня его вступления в законную силу. Это значит, что если спустя два года в отношении вас не возбуждено исполнительное производство, то приставы не могут с вас взыскать штраф. В случае неуплаты штрафа пристав может ограничить выезд за границу РФ.

Чтобы не получить последствия за неуплату административных штрафов в срок, своевременно оплачивайте их и храните квитанции. Если информации об оплате не будет в информационной системе, то у вас будет подтверждение того, что правонарушения, предусмотренного ст.20.25 КРФ об АП, вы не совершали.





Инспектор ОИАЗ отдела МВД России

по Динскому району

майор полиции О. Е. Никонова