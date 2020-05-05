Что известно о масочном режиме в Краснодарском крае?

Обязательный масочный режим введен на Кубани с 30 апреля.

«Все, кто выходит в магазин, аптеку, на работу, должны быть в масках. Мы значительно увеличили производство масок в крае. Они должны быть доступны, чтобы люди не говорили, что масок в продаже нет», – отметил губернатор, поручив своему заместителю Василию Швецу обеспечить их наличие в аптеках.

В свою очередь ,заместитель губернатора заверил, что предприятия региона ежедневно производят более 50 тыс. многоразовых и около 12 тыс. одноразовых масок.

Как пояснили журналисту «РВС» в администрации Динского района, на данный момент известно только о штрафах за нарушение карантина.

Что касается масочного режима, то информации о наказании за его невыполнение пока нет.

Но стоит помнить, что, надевая маску, вы повышаете шанс остаться здоровым во время пандемии.

А вот в Московской области уже известно о наказании за хождение без масок. С 12 мая нарушителям грозит штраф 4 тысячи рублей.

Какие меры введут на Кубани, покажет время.