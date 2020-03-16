Что известно о возможном карантине в учреждениях образования

Последние несколько дней в редакцию “РВС” поступают вопросы от обеспокоенных родителей, будет ли введен карантин в образовательных учреждениях Динского района в связи с тем, что на Кубани зафиксирован случай заболевания коронавирусом.

Журналист “РВС” связалась с начальником управления образования Мариной Ежковой, которая прокомментировала ситуацию: “Управление образования издало приказ о превентивных (предупреждающих, профилактических - прим. автора) мерах на основании приказа Министерства образования.

Если Министерство образования будет рекомендовать нам перейти на какой-то другой режим работы, мы это сделаем. На сегодняшний день пока такой рекомендации нет.

Управление образования самостоятельно не имеет права принимать такие решения”.