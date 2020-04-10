Что можно и нельзя выбрасывать в баки? Куда девать остальной мусор?

«Мусорная тема» всегда остается актуальной для жителей Динского района. В редакцию «РВС» часто обращаются с проблемами стихийных свалок, вопросами о правильной утилизации строительного мусора, о баках для раздельного сбора и другими.

Начальник управления ТЭК и ЖКХ администрации Динского района Михаил Захаров в своем интервью разъяснил различие крупногабаритного и строительного мусора, кто и как имеет право его вывозить, рассказал о штрафах за создание стихийной свалки и многое другое.

– В чем разница между понятиями «твердые бытовые отходы» и «твердые коммунальные отходы» и как правильно их нужно называть?

– Эта путаница возникла не так давно – после принятых властями изменений в ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления», где впервые было четко прописано само понятие ТКО, а работы по их хранению и ликвидации вошли в список коммунальных услуг.

Данные изменения действуют с января 2016 года, но до сих пор далеко не все граждане успели понять разницу между твердыми бытовыми и твердыми коммунальными отходами.

С момента принятия вышеуказанного закона в российском правовом поле существует лишь одно правильное наименование бытового мусора – твердые коммунальные отходы. А выражение «твердые бытовые отходы» перешло в статус разговорного и отныне не употребляется в официальных документах.

Основная часть мусора любого современного населенного пункта – это тот мусор, который образуется ежедневно в любом доме или квартире.

Такие отходы состоят из различных биологических (пищевые и растительные остатки, кости) и синтетических (пластик, стекло, целлюлоза, металлы, текстиль и т. п.) компонентов, непригодных для дальнейшего использования.

В 2019 году обращение с твердыми коммунальными отходами стало самостоятельной коммунальной услугой, которую предоставляют региональные операторы. Плата за сервис входит в отдельную квитанцию или выделяется отдельной строкой в счете.

– Какая стоимость вывоза твердых коммунальных отходов для населения в Динском районе?

– В Динском сельском поселении для населения многоквартирного жилого фонда – 74,57 руб. с человека в месяц, для жителей частного сектора – 92,30 руб. с человека в месяц.

В остальных сельских поселениях Динского района:

- для многоквартирных домов – 68,46 руб. с человека в месяц.

- для частного жилого фонда – 71,51 руб. с человека в месяц.

– Что считается крупногабаритными отходами (КГО)? Как их правильно утилизировать?

– Обычные отходы мы привыкли выкидывать в баки возле дома, но, когда дело доходит до выноса старого дивана или ванны, возникают вопросы.

Действительно большие вещи меняют не так уж и часто, поэтому не всегда понятно, как же их выбросить, чтобы не получить штраф.

Крупногабаритные отходы (КГО) – это те же твердые коммунальные отходы, размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнеры, т. е. крупные предметы обихода, утратившие свои потребительские свойства и превышающие в размерах 0,5 м (в высоту, ширину или длину).

К категории КГО относится:

отслужившая мебель (диваны, кровати, шкафы и т. д.);

большеразмерная бытовая техника (микроволновые печи, холодильники, стиральные машины и т. д.);

сантехника (унитазы, ванны, душевые кабины).

Все эти отходы в основном не опасны, но их вынос и складирование в мусорные контейнеры для коммунальных (бытовых) отходов запрещен.

Технически в эту категорию попадают предметы, которые не помещаются в стандартный (0,75 куб. м) бак для вывоза мусора.

Прессующие мусоровозы, которые используют для вывоза обычных бытовых отходов, технически не предназначены для прессовки и транспортировки крупных фрагментов. Слишком много места занимает крупногабаритный мусор, выброшенный в обычный бытовой контейнер, да еще и может вызвать неисправность или поломку машины.

В Динском районе, перед тем как выбросить тот же старый диван или шкаф, его необходимо разобрать и разместить рядом с баками на контейнерной площадке в специальном отсеке для крупногабаритного мусора.

– Какой мусор вывозит региональный оператор?

– Региональный оператор обязан вывозить только твердые коммунальные отходы, в том числе крупногабаритные, поступающие от жильцов многоквартирных и частных домов.

– Как правильно утилизировать строительный мусор и что подразумевает собой этот термин?

– Строительный мусор – это битый кирпич, старая кафельная плитка, куски бетона, штукатурка, обрывки обоев, старый линолеум, двери, прочие обрезки и остатки стройматериалов. Также к нему относятся продукты сноса, капитального ремонта, реноваций, реставрации, реконструкции сооружений.

Все эти отходы входят в группу «Отходы строительства и ремонта» и не относятся к крупногабаритному мусору, включенному в ТКО и вывозимому регоператором в рамках договора по оказанию коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Такой мусор должен вывозиться по отдельному договору специализированной организацией по нерегулируемым ценам, имеющей лицензию на вывоз таких отходов и размещение на полигоне.

Размещать мусор после ремонта и проведения строительных работ на контейнерных площадках или в контейнерах для ТКО запрещено. За неправильную утилизацию строительных отходов граждане и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

Утилизировать строительные отходы может фирма, которая имеет соответствующую лицензию.

Также можно самостоятельно найти строительную организацию, которая самовывозом примет определенные виды строительных отходов, например, могут забрать бетон, арматуру, битый кирпич.

Кроме того, штукатурку и битый кирпич можно предложить дачным и садовым товариществам, которые охотно берут материал для засыпки ям.

– Какое наказание предусмотрено за создание несанкционированной свалки?

– Наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

– Какие отходы можно выбрасывать в контейнеры для раздельного сбора мусора?

– В конце 2019 года в ст. Динской появились новые контейнерные площадки, на которых региональным оператором АО «Мусороуборочная компания» были установлены контейнеры для сбора пластика и бумаги.

Контейнеры для бумаги

Выбрасывать в них можно: журналы, газеты, раздаточные материалы, бумажные упаковки, картонные коробки (в том числе от мобильных телефонов, компьютеров и т. д., но без изолирующих вкладок, если они не картонные), рекламные листовки из почтовых ящиков, календари, коробки из бумаги и картона от тортов, не перемазанные кремом (очень грязные коробки все равно нельзя переработать, но их придется вручную выбрасывать с сортировочной ленты). Все коробки необходимо сложить.

Переработке не подлежат салфетки и бумажные полотенца, чеки и виниловые обои, ламинированная бумага, фотографии и бумажные стаканчики. Такие отходы выбрасывать в синий контейнер нельзя.

Контейнеры для пластика

Выбрасывать в них можно ПЭТ-бутылки (желательно без пробок (крышек), пустые и, конечно, лучше всего предварительно по ним потоптаться. Без пробок – потому что пробки сделаны из другого вида пластмассы и не перерабатываются. Топтаться по бутылкам нужно для того, чтобы сэкономить место в мусоровозе: чем меньше объема занимает мусор, тем меньше раз нужно машине съездить от завода до населенного пункта. По этой же причине бутылки должны быть пустыми – они будут спрессовываться, а бутылку с водой внутри сжать довольно сложно.

Также в эти контейнеры можно выбрасывать: канистры, полиэтиленовую пленку и пакеты, пищевую пленку, пластиковые упаковки от шампуней, гелей для душа и др. косметики, бутылки из-под бытовой химии (жидких стиральных порошков, кондиционеров для белья и т. д.), пластиковые бутылки (не путать со стаканчиками) из-под питьевых йогуртов, молока, кефира и т. д., ведра, тазики, ручки без стержней, линейки.