Что почем на пасхальной ярмарке в Динской?

Сегодня, 25 апреля, в станице Динской открылась Пасхальная ярмарка. Все желающие могут приобрести здесь продукты к праздничному столу.

Цена на куличи начинается от 20 и выходит за пределы 100 рублей.

Творожная пасха обойдется от 70 рублей.

Можно также приобрести готовый набор куличей, которые отлично подойдут как для освящения, так и для презента близким. Стоимость их колеблется в пределах 150 — 200 рублей.

Также на ярмарке в ассортименте другие продукты питания — колбасные, молочные изделия, сладости, мясо, рыба, продукция от местных производителей, различные изделия ручной работы.

Конечно же, в продаже имеются фрукты и овощи.

Килограмм помидоров обойдется от 70 рублей, огурцов — от 110.

Кабачки — от 90 рублей.

Яблоки — от 40 рублей.

Для настоящих гурманов представлены деликатесы — оленина, мясо медведя, барсука, рыжиков, дикого кабана и другие диковинки. Например, палка колбасы из медведя обойдется в 750 рублей.

Некоторые цены на продукты ниже, чем на местном рынке, но нужно походить, прицениться, чтобы сделать правильный выбор.





Продлится ярмарка по 27 апреля. Время работы — с 8.00 до 15.00.