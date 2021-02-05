Что подарить своей второй половинке на День влюбленных?

Несмотря на то, что 14 февраля, как говорят некоторые, «это не наш праздник», часть жителей России все же в этот день радуют своих любимых, делают им сюрпризы. Конечно, в нашей стране есть свой День Семьи, Любви и Верности, который отмечают 8 июля. Но порой разве важна цифра на календаре, чтобы сделать своему любимому мужчине или женщине подарок?

А здесь вы точно сможете выбрать интересный и оригинальный презент на любой вкус:

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