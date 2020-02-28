Что подарить женщине на 8 марта?

В первую очередь, конечно же, цветы. Ведь 8 Марта – праздник весны. И не столь важно, будет это огромный букет или же скромная роза. Главное, чтобы вы подарили ее от души.

Косметика

Здесь можно отдать предпочтение уходовой серии согласно возрасту той, кому адресован подарок. Эта косметика поможет вашей родной как можно дольше сохранить молодость и красоту. Декоративная косметика тоже может стать отличным подарком для вашей любимой женщины.

«Kawai», Косметика и товары для всей семьи из Японии и Кореи, ст. Динская, ул. Гоголя, 113 (напротив мемориала), ул. Красноармейская, 29, в ТЦ «Галерея». 8-965-455-53-58.

«Элит-Косметик»Уходовая и декоративная косметика из Кореи, Европы, США, ст. Динская, ул. Кирова, 107, оф. № 4 8-964-923-53-06.





Ювелирные украшения

В любом возрасте женщине будет приятно получить в подарок серьги, кольцо или цепочку, которыми

она непременно сможет похвалиться своим подругам.

«Золото России», Ювелирные изделия, часы, украшения, ст. Динская, ул. Красная, 76а, возле ТЦ «Березка», 8-918-266-88-00.

Магазин «Бижутерия», Модная бижутерия, сумки и аксессуары на любой вкус и кошелек,

8-918-34-62-910 ст. Динская, ул. Калинина, 49.

Портрет

Любой представительнице прекрасного пола будет очень приятно получить в подарок профессиональный портрет, на котором она изображена. Он украсит любую комнату в доме.

Портреты на холсте, 8-960-480-90-83.





Полезные сладости, мед

Необычные наборы вкусностей (пастила, фрипсы, всевозможные орехи, мед с различными наполнителями) не только послужат отличным лакомством для женщины, но и позаботятся о ее здоровье, ведь они содержат много витаминов.

Полезные сладости: пастила, фрипсы из свежих фруктов, Без сахара, красителей и ароматизаторов идеальны для детей и диабетиков. Подарочные наборы 8-918-661-59-68,vitaminka_dinskaya.

Набор постельного белья

Каждый раз, когда любимая будет ложиться отдыхать, она с благодарностью вспомнит о вас за столь чудесный презент.

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Посуда

Традиционный, но всегда такой нужный подарок. Он придется по душе настоящей хозяйке, которая будет радовать вас новыми кулинарными изысками.

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Шопинг

Давно ли ваша вторая половинка обновляла гардероб? Сходите с ней по магазинам, выберите те вещи, которые ей будут к лицу. Как вариант – приобретите на такие покупки сертификаты. В этом случае их обладательница сможет самостоятельно выбрать для себя понравившуюся вещь.

Бытовая техника

Возможно, самая родная женщина давно мечтает о кухонном комбайне или кофемолке? Ненавязчиво поинтересуйтесь в разговоре, какого помощника в быту ей не хватает.

Парфюм

Любая женщина оценит изысканный флакон духов. Если же вы знаете предпочтения, то можете купить ей новый аромат, который придется по вкусу. Или же подарить любимые духи, которые всегда актуальны.



