Что подарить женщине на 8 марта?

Что подарить женщине на 8 марта?
Фото: cdn.lifehacker.ru

Что подарить женщине на 8 марта?

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5 часов назад 8 МартаГазета РВСДинской районНовости Динского районаПодаркиПодарки девочкеПодарки женщинеПодарки любимойЧто подарить женщине

В первую очередь, конечно же, цветы. Ведь 8 Марта – праздник весны. И не столь важно, будет это огромный букет или же скромная роза. Главное, чтобы вы подарили ее от души.

Косметика

Здесь можно отдать предпочтение уходовой серии согласно возрасту той, кому адресован подарок. Эта косметика поможет вашей родной как можно дольше сохранить молодость и красоту. Декоративная косметика тоже может стать отличным подарком для вашей любимой женщины.

«Kawai», Косметика и товары для всей семьи из Японии и Кореи, ст. Динская, ул. Гоголя, 113 (напротив мемориала), ул. Красноармейская, 29, в ТЦ «Галерея». 8-965-455-53-58.

«Элит-Косметик»Уходовая и декоративная косметика из Кореи, Европы, США, ст. Динская, ул. Кирова, 107, оф. № 4 8-964-923-53-06.

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Ювелирные украшения

В любом возрасте женщине будет приятно получить в подарок серьги, кольцо или цепочку, которыми
она непременно сможет похвалиться своим подругам.

«Золото России», Ювелирные изделия, часы, украшения, ст. Динская, ул. Красная, 76а, возле ТЦ «Березка», 8-918-266-88-00.

Магазин «Бижутерия», Модная бижутерия, сумки и аксессуары на любой вкус и кошелек,
8-918-34-62-910 ст. Динская, ул. Калинина, 49.

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Портрет

Любой представительнице прекрасного пола будет очень приятно получить в подарок профессиональный портрет, на котором она изображена. Он украсит любую комнату в доме.
Портреты на холсте, 8-960-480-90-83.

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Полезные сладости, мед

Необычные наборы вкусностей (пастила, фрипсы, всевозможные орехи, мед с различными наполнителями) не только послужат отличным лакомством для женщины, но и позаботятся о ее здоровье, ведь они содержат много витаминов.

Полезные сладости: пастила, фрипсы из свежих фруктов, Без сахара, красителей и ароматизаторов идеальны для детей и диабетиков. Подарочные наборы 8-918-661-59-68,vitaminka_dinskaya.

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Набор постельного белья

Каждый раз, когда любимая будет ложиться отдыхать, она с благодарностью вспомнит о вас за столь чудесный презент.

«Элит постель», Текстиль для дома, халаты, пеньюары, полотенца, постельное белье, подарки, elit.postel2018 , 8-918-37-05-208.

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Посуда

Традиционный, но всегда такой нужный подарок. Он придется по душе настоящей хозяйке, которая будет радовать вас новыми кулинарными изысками.

«Посуда market», Посуда, подарки, хозтовары, ст. Динская, ул. Красная, 94/1, ТЦ «Динск-Сити».

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Шопинг

Давно ли ваша вторая половинка обновляла гардероб? Сходите с ней по магазинам, выберите те вещи, которые ей будут к лицу. Как вариант – приобретите на такие покупки сертификаты. В этом случае их обладательница сможет самостоятельно выбрать для себя понравившуюся вещь.

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Бытовая техника

Возможно, самая родная женщина давно мечтает о кухонном комбайне или кофемолке? Ненавязчиво поинтересуйтесь в разговоре, какого помощника в быту ей не хватает.

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Парфюм

Любая женщина оценит изысканный флакон духов. Если же вы знаете предпочтения, то можете купить ей новый аромат, который придется по вкусу. Или же подарить любимые духи, которые всегда актуальны.

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Подарки для девочек

Если вы выбираете подарок для девочки от 4 до 8 лет, то обратите внимание на следующие варианты.

Книга

Если малышка учится читать, то сборник детских стихов и загадок, в котором будет много красочных картинок, поможет девочке быстрее освоить полезный навык.

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Кукла и различные аксессуары к ней

Все девчонки обожают нарядных фарфоровых куколок и модных барби. А уж современные домики для игрушек представляют собой настоящие произведения искусства. Кроме того, ко всевозможным пупсам продается необъятное количество аксессуаров: ванночки, столовые приборы, одежда и т. д.

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Набор для творчества

В этом возрасте отличным подарком станет все для рисования, коробка с разноцветным соленым тестом и др. Досуг, проведенный за созданием рисунка или лепкой фигурок из пластилина, станет прекрасным времяпрепровождением для всей семьи, а ребенок сможет развить мелкую моторику
и творческие навыки.

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