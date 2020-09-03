Что предпримут в школе №1 для устранения толп учащихся по утрам?

Родители учащихся БОУ СОШ № 1 в Динской сообщают о толпах школьников на входе утром перед уроками.

Связано это с тем, что на территорию учреждения пропускают только после того, как измерят температуру.

В администрации школы сообщили, что для решения проблемы с завтрашнего дня, 4 сентября, откроют еще одну калитку.

Напомним, измерение температуры в школах у сотрудников и учеников – одно из требований Роспотребнадзора.

Люди с признаками инфекции будут сразу изолироваться, о каждом таком случае учреждение будет уведомлять Роспотребнадзор.



