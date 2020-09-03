Что предпримут в школе №1 для устранения толп учащихся по утрам?

Что предпримут в школе №1 для устранения толп учащихся по утрам?

Что предпримут в школе №1 для устранения толп учащихся по утрам?

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17 часов назад 1 школа в ДинскойБОУ СОШ №1Газета РВСДинской районНовости Динского районаТребования РоспотребнадзораШкола №1 в Динской

Родители учащихся БОУ СОШ № 1 в Динской сообщают о толпах школьников на входе утром перед уроками.

Связано это с тем, что на территорию учреждения пропускают только после того, как измерят температуру.

В администрации школы сообщили, что для решения проблемы с завтрашнего дня, 4 сентября, откроют еще одну калитку.

Напомним, измерение температуры в школах у сотрудников и учеников – одно из требований Роспотребнадзора.

Люди с признаками инфекции будут сразу изолироваться, о каждом таком случае учреждение будет уведомлять Роспотребнадзор.


Комментарии

Гость
Гость 14 часов назад

Театр абсурда,да они в этой очереди все перезаражаются если есть заболевшие. Почему нельзя сделать чтобы в каждом классе измерял учитель,ведь у каждого класса своя комната? И заходить через разные входы.

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Гражданин
Гражданин 7 часов назад

Всë делается для того, чтобы мы сами запросились на дистанционку.

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2
Денис
Денис Гость 6 часов назад

Температуру надо измерять дома. И не пускать в школу тех у кого она не в норме.

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