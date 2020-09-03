Что предпримут в школе №1 для устранения толп учащихся по утрам?
Родители учащихся БОУ СОШ № 1 в Динской сообщают о толпах школьников на входе утром перед уроками.
Связано это с тем, что на территорию учреждения пропускают только после того, как измерят температуру.
В администрации школы сообщили, что для решения проблемы с завтрашнего дня, 4 сентября, откроют еще одну калитку.
Напомним, измерение температуры в школах у сотрудников и учеников – одно из требований Роспотребнадзора.
Люди с признаками инфекции будут сразу изолироваться, о каждом таком случае учреждение будет уведомлять Роспотребнадзор.
Комментарии
Театр абсурда,да они в этой очереди все перезаражаются если есть заболевшие. Почему нельзя сделать чтобы в каждом классе измерял учитель,ведь у каждого класса своя комната? И заходить через разные входы.
Всë делается для того, чтобы мы сами запросились на дистанционку.
Температуру надо измерять дома. И не пускать в школу тех у кого она не в норме.