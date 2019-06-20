Что произошло возле скейт-площадки в Динской?

20 июня в редакцию «РВС» обратились динчане с вопросом о том, что произошло на скейт-площадке — туда приехали скорая, полиция.

«Сначала сказали, что там нашли труп, но оказалось, что парень жив. Там же гуляют дети. Что случилось?» - недоумевают местные жители.

Журналист «РВС» сразу направился на место события.

Как оказалось, рядом со скейт-площадкой таксист обнаружил парня, который лежал на земле.

Место, где нашли парня.





Вызвали скорую помощь и полицию.

Медики привели молодого человека в чувство. Предположительно он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Будет назначена медицинская экспертиза.

После того как парню стало лучше, он что-то начал объяснять полицейским, размахивая руками и ногами.

Сотрудники правоохранительных органов опросили мужчину, который обнаружил парня.

Как отмечают очевидцы, экстренные службы среагировали очень оперативно.

«РВС» также поговорила с директором киноцентра «40 лет Победы» Раисой Колоколовой, которая рассказала, что скейт-площадка вообще является проблемным объектом:

«В июле 2015 года мы передали ее в безвозмездное пользование молодежному центру. К сожалению, никаких мероприятий там не проводится.

Каждый вечер собираются молодые люди, которые распивают спиртные напитки, курят, употребляют вещества неизвестного происхождения. На попытки разговора сотрудникам кинотеатра только хамят.

Не раз уже вызывали полицию, ведь довольно часто там происходят драки.

Раньше подъезжали машины прямо к скейт-площадке, из них грохотала музыка, выбрасывали мусор — окурки, бутылки, упаковки от снеков.

Я уже обращалась в правоохранительные органы с просьбой создать там опорный пункт полиции. Но пока этого не произошло.

Сегодняшняя ситуация стала тревожным звонком. Нужно срочно принимать меры, ведь все это может закончиться весьма плачевно».

Сотрудники киноцентра также рассказали о том, что целыми днями возле скейт-площадки стоит одно и то же такси. Часто в нем замечают несовершеннолетних девчонок, которые курят, распивают спиртные напитки. Двери или окна авто постоянно открыты. На просьбу уехать водитель хамит.

«Надо что-то делать. Дальше тянуть нельзя. Иначе в следующий раз там может произойти действительно что-то страшное», - считает Раиса Колоколова.