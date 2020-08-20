Что сегодня благоустраивается в Динском районе?

Сейчас в Динском районе есть несколько объектов, которые благоустраиваются в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды».

Эти общественные территории находятся в 4-х поселениях муниципалитета: станицах Динской, Новотитаровской, Пластуновской и Васюринской.

🌳Динская

Это, конечно же, Комсомольский парк.

А именно – 5 этап реконструкции, который включает в себя благоустройство прибрежной зоны отдыха.

Уже готов план территории, завезен грунт, сделаны основания под спортивные площадки и дорожки, установлены бордюры, построен водоотводной лоток, заложен кабель освещения и установлены 13 опор с прожекторами. На данный момент укладывают тротуарную плитку и проводят монтаж ограждения спортплощадки.

Фото: администрация Динского района

🌳Новотитаровская

Детская площадка на пересечении улиц Октябрьской и Первомайской.

Там уже частично уложена плитка, есть резиновое покрытие, установлено игровое оборудование и проведен монтаж ограждения под спортплощадку.