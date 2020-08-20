Что сегодня благоустраивается в Динском районе?
Сейчас в Динском районе есть несколько объектов, которые благоустраиваются в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды».
Эти общественные территории находятся в 4-х поселениях муниципалитета: станицах Динской, Новотитаровской, Пластуновской и Васюринской.
🌳Динская
Это, конечно же, Комсомольский парк.
А именно – 5 этап реконструкции, который включает в себя благоустройство прибрежной зоны отдыха.
Уже готов план территории, завезен грунт, сделаны основания под спортивные площадки и дорожки, установлены бордюры, построен водоотводной лоток, заложен кабель освещения и установлены 13 опор с прожекторами. На данный момент укладывают тротуарную плитку и проводят монтаж ограждения спортплощадки.
Фото: администрация Динского района
🌳Новотитаровская
Детская площадка на пересечении улиц Октябрьской и Первомайской.
Там уже частично уложена плитка, есть резиновое покрытие, установлено игровое оборудование и проведен монтаж ограждения под спортплощадку.
🌳Пластуновская
Центральный парк.
Уже установлена спортивная площадка. Сейчас обустраивают пешеходные и велодорожки, укладывают плитку.
🌳Васюринская
Парк в напротив школы № 14.
Уже есть пешеходные дорожки, ограждение спортплощадки, спортивное оборудование. В процессе укладка плитки, обустройство велодорожек и спортивной площадки, установка детского игрового оборудования.
На благоустройство данных объектов в общей сумме выделено почти 113 млн рублей. Закончить работы планируется к 1 сентября. До конца года еще установят малые архитектурные формы и озеленят территории.
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