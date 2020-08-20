Что сегодня благоустраивается в Динском районе?

Что сегодня благоустраивается в Динском районе?

Что сегодня благоустраивается в Динском районе?

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2 часа назад ВасюринскаяГазета РВСДинскаяДинской районНовая детская площадка в НовотитаровскойНовости Динского районаНовотитаровскаяПарк в ВасюринскойПластуновскаяРеконструкция Комсомольского парка в ДинскойРеконструкция центрального парка в ПластуновскойФормирование комфортной городской средыФормирование комфортной городской среды в Динском районе

Сейчас в Динском районе есть несколько объектов, которые благоустраиваются в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды».

Эти общественные территории находятся в 4-х поселениях муниципалитета: станицах Динской, Новотитаровской, Пластуновской и Васюринской.

🌳Динская

Это, конечно же, Комсомольский парк.

А именно – 5 этап реконструкции, который включает в себя благоустройство прибрежной зоны отдыха.

Уже готов план территории, завезен грунт, сделаны основания под спортивные площадки и дорожки, установлены бордюры, построен водоотводной лоток, заложен кабель освещения и установлены 13 опор с прожекторами. На данный момент укладывают тротуарную плитку и проводят монтаж ограждения спортплощадки.

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Фото: администрация Динского района

🌳Новотитаровская

Детская площадка на пересечении улиц Октябрьской и Первомайской.

Там уже частично уложена плитка, есть резиновое покрытие, установлено игровое оборудование и проведен монтаж ограждения под спортплощадку.

🌳Пластуновская

Центральный парк.

Уже установлена спортивная площадка. Сейчас обустраивают пешеходные и велодорожки, укладывают плитку. 

🌳Васюринская

Парк в напротив школы № 14.

Уже есть пешеходные дорожки, ограждение спортплощадки, спортивное оборудование. В процессе укладка плитки, обустройство велодорожек и спортивной площадки, установка детского игрового оборудования.

На благоустройство данных объектов в общей сумме выделено почти 113 млн рублей. Закончить работы планируется к 1 сентября. До конца года еще установят малые архитектурные формы и озеленят территории.

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