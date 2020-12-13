Что сейчас строится в Динском районе?

Сейчас в Динском районе строится несколько социальных объектов. Это:

▪️Малобюджетный спортивный комплекс в районе консервного завода Динской.

Подрядчик – ООО «СоюзСтройЮг». Как рассказал глава муниципалитет Евгений Пергун, уже завершаются демонтажные и земляные работы, подготовлена площадка для строительства, выполнена инженерная подготовка территории, заложен фундамент и монолитные железобетонные конструкции. Ввести объект в эксплуатацию намечено в 3-м квартале 2021 года. Спорткомплекс предназначен для занятия гандболом, мини-футболом, волейболом, баскетболом, теннисом, борьбой и боксом.

▪️Детский сад на 125 мест в Зарождении.

Строится он в рамках госпрограммы "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края". Это будет второе дошкольное учреждение в Мичуринском сельском поселении. Нуждается в нем 141 ребенок. Детский сад полностью ликвидирует очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет и на 70% сократит очередь детей 2-3 лет.

▪️Врачебная амбулатория в Агрономе.

В новом здании проводят отделочные работы. Подрядная организация ведет трудится в соответствии с графиком и планирует закончить к концу года. Введение в эксплуатацию объекта позволит улучшить условия пребывания пациентов и качество оказания медицинской помощи.

▪️Ремонт Дома культуры в Агрономе.

В рамках нацпроекта «Культура» в здании ремонтируют внутренние помещения и системы инженерного обеспечения. Завершить работы планируется до конца месяца.