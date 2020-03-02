Что собираются строить возле школы № 4 и куда денутся елки?

В редакцию «РВС» поступило обращение по поводу школы № 4. Суть вопроса заключалась в том, что через дорогу от школы высажена небольшая аллейка елок. Эти деревца в свое время высаживали выпускники. По задумке, они должны были вырасти в большие деревья, которые символизировали бы становление бывших учеников во взрослой жизни. Однако неделю назад туда прибыли рабочие. По словам обратившегося, они выкопали несколько елок и разбили там фундамент. По габаритам огороженной территории можно предположить, что это фундамент под киоск. На вопрос, что там будет строиться, рабочие не смогли ответить. Некоторых сотрудников школы беспокоит судьба елок.

«РВС» обратилась за комментарием к главе Динского поселения Виталию Литвинову. Он признался, что не знает, что на этом месте будет возведено. Однако заверил, что переговорит с директором школы и что с елками ничего страшного не случится, их пересадили и аллейка будет такой же красивой, какой и должна была быть.