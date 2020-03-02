Что стало причиной пожара в станице Динской? (видео)

В то время, как многие динчане отмечали 1 марта Масленицу в Комсомольском парке, рядом, на улице Мира, произошел пожар.

Очевидцы рассказали, что начался он с гаража, а затем охватил стоящий на улице автомобиль.

Соседи объяснили, что в гараже хранилось топливо, поэтому пламя сразу разгорелось очень сильно.

Поспособствовал распространению огня еще и ветер. Даже в квартале от пожара были слышны треск и сильные хлопки.

В Динском пожарно-спасательном гарнизоне сообщили, что, по предварительным данным, причина – короткое замыкание в электропроводке.

Вызов поступил в 13.07 от самого хозяина. Произошло загорание действительно в гараже, впоследствии перекинулось на автомобиль "Тойота".

Топливо там, как подтвердили "РВС" пожарные, действительно было, только неизвестно, в каких объемах.

Но его количества вместе с ветреной погодой хватило, чтобы усилить пламя.

Как уточнили в пожарно-спасательном гарнизоне, пожарным удалось локализовать огонь и пламя не проникло в дом. Погибших и пострадавших нет.