Что строят в Комсомольском парке в Динской? (видео)

К нам в редакцию прислали видео, снятое в Комсомольском парке. Людей интересует, что там строят. Мы связались с директором парка Андреем Черных и задали ему этот вопрос.

Он сообщил, что в данный момент идет строительство офиса администрации парка.

«Кроме того, сейчас происходит чистка реки на территории парка: выбираем ил, мусор со дна — полностью очищаем. Снимаем плитку в районе нового и старого моста, для того, чтобы заехала тяжелая техника (гусеничная техника, которая весит более 25 тонн) для чистки русла реки», - рассказывает директор.

Парк преображается, но динчанам ко всему прочему интересно, будут ли в Комсомольском парке точки общепита.

Андрей Черных ответил и на этот вопрос: «На данный момент утверждена схема расположения точек это - кафе, естественно на вынос. Возможно даже кафе, в которое можно будет зайти. Мы рассматриваем два варианта — продукция на вынос и продукция для потребления внутри этого помещения. Это будут небольшие торговые точки — стационарные торговые объекты".

Напомним, сейчас на территории Комсомольского парка находится две точки — это батуты и сладкая вата с мороженным.

Наталья Бережная