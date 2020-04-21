Что вас ждет, если вы заехали на Кубань в период карантина
Сегодня, 21 апреля, в ходе заседания оперативного штаба, которое возглавил губернатор Кубани, обсудили ограничение въезда автотранспорта на территорию края.
Как пояснил Андрей Алексеенко, на въездах в край действуют 15 контрольно-пропускных пунктов.
«Все, кто приезжает к нам из других регионов, сотрудниками Роспотребнадзора направляются в обсерваторы на 14 суток. А жителям края вручаются постановления об обязательной самоизоляции по месту жительства на 14 дней. Для организации контроля информация о них тут же передается в ГУ МВД края и территориальные органы Роспотребнадзора», – отметил заместитель руководителя региона.
Первые трое суток после вступления в силу постановления* показали, что подавляющее большинство граждан, которые направлялись в Краснодарский край на личном транспорте, после общения с сотрудниками Роспотребнадзора принимают решение вернуться в свой регион. Уже 328 человек уехали обратно.
Дополнительно в муниципалитетах работают посты ДПС для контроля за соблюдением ограничительных мер до 10.00 и после 16.00 – в беспропускное окно. Выдают спецпропуска для межмуниципальных передвижений сейчас только в случаях крайней необходимости.
Вениамин Кондратьев также потребовал неукоснительно соблюдать введенные ограничительные меры – одни из основных факторов недопущения роста эпидемии.
*Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 апреля 2020 года № 235 «О продлении срока ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края»
Комментарии
Ежедневно, по рабочим делам, встречаюсь с людьми, приезжающими из Ростова и уезжающими обратно.Пропусков у них никаких нет. Проблем с проездом у них тоже нет. На Цукоровой балке за всё время карантина, несколько раз спросили какая цель поездки и пару раз записали в журнал, да, ещё температуру несколько раз измерили. Вот вам и заслон.