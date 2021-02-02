Что важно говорить сыну и дочери? Главные советы портала "Госуслуги"

Что важно говорить сыну и дочери? Главные советы портала
Фото: www.globallookpress.com / Jerry and Marcy Monkman

Что важно говорить сыну и дочери? Главные советы портала "Госуслуги"

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1 час назад Газета РВСГосуслугиДинской районНовости Динского районаПортал госуслугиСоветы детямСоветы дочериСоветы сынуСчастливые дети

Портал государственных услуг Российской Федерации в своем официальном телеграм-канале поделился советами для родителей мальчиков и девочек.


Что говорить мальчиками? О том, что нужно:

  • Заботиться о своем здоровье.

«Питайся правильно, следи за зубами, пей больше воды, высыпайся».

  • Не лениться.

«Трать время и силы на образование, труд и спорт — ты обязательно увидишь результаты».

  • Не бояться ошибаться и проигрывать.

Побеждать и быть правым приятно, но нужно уметь достойно принимать поражение.

  • Научиться готовить, стирать и убираться.

«Домашние обязанности лежат не только на женщине».

  • Не стесняться просить о помощи.

«Если не можешь справиться с ситуацией, обратись за поддержкой».

  • Не оценивать людей по внешности.

«Они не обязаны соответствовать твоим представлениям о красоте».

  • Учитывать мнение других людей.

«Умей слышать слово «нет» и говорить его сам».

  • Быть благодарным.

«Цени поддержку друзей и всегда благодари обслуживающий персонал».

  • Не принимать поспешных решений.

«Иногда нужно действовать быстро, но если пишешь сообщение в гневе — отправь его завтра».

  • Познавать мир.

«Находи возможности для путешествий и новых впечатлений. Это останется с тобой на всю жизнь».


Что говорить дочери, чтобы она выросла счастливой?

  • Ни с кем себя не сравнивать.

«Ты уникальная. И ты не обязана соответствовать стандартам красоты и успешности, которые установили другие люди. Твоя значимость не зависит от возраста, веса и дохода».

  • Выглядеть, как нравится.

«Ты прекрасна и с длинной косой, и с короткой стрижкой. В джинсах или летящем платье. С макияжем и без косметики. Есть случаи, когда важен дресс-код, но в остальном ты сама решаешь, как выглядеть».

  • Быть самодостаточной.

«Ты личность и можешь сама принимать решения. Учись, занимайся саморазвитием и постарайся ни от кого не зависеть».

  • Заботиться о себе.

«Высыпайся, правильно питайся, пей воду, больше двигайся и пользуйся солнцезащитным кремом».

  • Найти свое призвание.

«Ты можешь состояться в материнстве или построить карьеру, покорять горы или заниматься благотворительностью, управлять поездом или печь торты. Выбери то, что сделает тебя счастливой».

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