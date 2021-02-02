Что важно говорить сыну и дочери? Главные советы портала "Госуслуги"
Портал государственных услуг Российской Федерации в своем официальном телеграм-канале поделился советами для родителей мальчиков и девочек.
Что говорить мальчиками? О том, что нужно:
Заботиться о своем здоровье.
«Питайся правильно, следи за зубами, пей больше воды, высыпайся».
Не лениться.
«Трать время и силы на образование, труд и спорт — ты обязательно увидишь результаты».
Не бояться ошибаться и проигрывать.
Побеждать и быть правым приятно, но нужно уметь достойно принимать поражение.
Научиться готовить, стирать и убираться.
«Домашние обязанности лежат не только на женщине».
Не стесняться просить о помощи.
«Если не можешь справиться с ситуацией, обратись за поддержкой».
Не оценивать людей по внешности.
«Они не обязаны соответствовать твоим представлениям о красоте».
Учитывать мнение других людей.
«Умей слышать слово «нет» и говорить его сам».
Быть благодарным.
«Цени поддержку друзей и всегда благодари обслуживающий персонал».
Не принимать поспешных решений.
«Иногда нужно действовать быстро, но если пишешь сообщение в гневе — отправь его завтра».
Познавать мир.
«Находи возможности для путешествий и новых впечатлений. Это останется с тобой на всю жизнь».
Что говорить дочери, чтобы она выросла счастливой?
- Ни с кем себя не сравнивать.
«Ты уникальная. И ты не обязана соответствовать стандартам красоты и успешности, которые установили другие люди. Твоя значимость не зависит от возраста, веса и дохода».
- Выглядеть, как нравится.
«Ты прекрасна и с длинной косой, и с короткой стрижкой. В джинсах или летящем платье. С макияжем и без косметики. Есть случаи, когда важен дресс-код, но в остальном ты сама решаешь, как выглядеть».
- Быть самодостаточной.
«Ты личность и можешь сама принимать решения. Учись, занимайся саморазвитием и постарайся ни от кого не зависеть».
- Заботиться о себе.
«Высыпайся, правильно питайся, пей воду, больше двигайся и пользуйся солнцезащитным кремом».
- Найти свое призвание.
«Ты можешь состояться в материнстве или построить карьеру, покорять горы или заниматься благотворительностью, управлять поездом или печь торты. Выбери то, что сделает тебя счастливой».
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