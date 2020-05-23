Что важно знать водителям, которых лишают права управлять машиной?

Госавтоинспекция Динского района напоминает о порядке сдачи водительского удостоверения, если человека лишили права управлять ТС.

В течение 3 рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами, лицо, его лишенное, должно сдать водительское удостоверение в орган, исполняющий этот вид административного наказания. В случае утраты водительского удостоверения заявить об этом в указанный орган в этот же срок.

В случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи водительского удостоверения, срок лишения транспортными средствами прерывается. Течение прерванного срока права управления транспортными средствами продолжается со дня сдачи лицом, либо изъятия у него водительского удостоверения, а равно получения органом, исполняющим этот вид административного наказания, заявления лица об утрате указанного документа.