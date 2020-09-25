Что ждет пайщиков, которые сдали свои земли в аренду “Кавказу”?

В Динском районе сегодня существует большая проблема, решение которой дается некоторым непросто.

Речь идет о собственниках земельных долей в Новотитаровской, которые считают себя обманутыми.

20 лет назад они сдали в аренду свои земельные паи «Племенной птицефабрике «Кавказ».

В публикациях СМИ в основном говорится о судах «Россельхозбанка» и ЗАО ППФ «Кавказ». Эти организации в 2011 году заключили шесть договоров об открытии кредитных линий, но не смогли сработаться из-за невыполнения обязательств договора.

Итог – запущенная процедура банкротства «Кавказа».

Самое главное в данной ситуации не упоминается. Это десятки людей, которые сейчас не могут распоряжаться своей же землей.

Сегодня они делают все, чтобы разрешить ситуацию.

О собрании пайщиков

Их первое массовое собрание состоялось 3 сентября этого года. Толпы пайщиков, инициативные группы, активисты и общественные организации собрались тогда у здания ЗАО ППФ «Кавказ».

По словам собственников земельных долей, заранее на встречу были приглашены главы Динского района и Новотитаровского поселения, руководство птицефабрики. Но никто из них не приехал.

Из-за этого причастные к проблеме подготовили и направили в адрес президента РФ, генерального прокурора РФ, председателя Следственного комитета РФ обращение, где попросили провести проверку фактов бездействия государственных структур, в целом разрешить ситуацию и не позволить потерять людям право на свое имущество.

Казалось, дело сдвинулось с точки, когда пайщикам прислали официальное письмо из администрации Краснодарского края. В нем говорилось о визите полномочного представителя губернатора по взаимодействию с крестьянскими (фермерскими) хозяйствами Вячеслава Легкодуха и члена Совета при главе края по развитию гражданского общества и правам человека Сергея Коваленко.

О встрече пайщиков с властью

Состоялась встреча 9 сентября. На нее заранее с помощью письма пригласили и журналиста «РВС». В нем указали адрес новотитаровского Дома культуры на улице Советской.

Погода в тот день стояла жаркая. Журналист приехала к назначенным 12 часам. На улице уже собрались десятки людей. Все они ждали представителей краевой власти. Присутствующие надеялись на встречу в формате обсуждения, конструктивной дискуссии, круглого стола, однако по просьбе администрации необходимо было собрать 5-7 человек от инициативной группы и поговорить о проблеме с ограниченным кругом лиц.

Из-за этого в Дом культуры пустили не всех. Как отмечают пайщики, этому послужили несколько причин, озвученные государственными служащими: коронавирус, отсутствие стульев в ДК и подготовка помещения как избирательного участка перед выборами.

По наблюдениям журналиста, стулья в здании были. Собственники земельных долей предлагали представителям администрации провести собрание на открытом воздухе, чтобы не нарушать рекомендации Роспотребнадзора, но власти этот вариант не приняли и обсуждение все равно состоялось в ДК с небольшим количеством присутствующих.

Все пайщики, которых не допустили к деловому разговору, продолжали ждать на улице, когда к ним выйдут и объявят о решении и дальнейших действиях – как вернуть долг и право распоряжаться своими участками.

Что дальше?

Спустя часа полтора к ним вышел полномочный представитель главы администрации Краснодарского края Вячеслав Легкодух. Он сообщил следующее.

«Мы прописали ряд вопросов, которые нужно проработать к следующей нашей встрече. Обязуюсь организовать в вашем муниципальном образовании рабочую группу, где пригласим все заинтересованные стороны. Кроме этого, будут представители Росреестра, администрации, если необходимо, МВД, Федеральной службы, прокуратуры. Мы сядем за один круглый стол и на все вопросы, которые сегодня обозначили в протоколе, получим алгоритмы решения. Следующий этап: после рабочей группы собираем общую встречу пайщиков, где уже при всех озвучиваем решение», – такие итоги совещания обозначил представитель краевой администрации.

Он отметил, что право собственности на земельные участки непоколебимо.

Что беспокоит пайщиков?

Больше всего во всей этой ситуации пайщиков тревожит молчание местных властей – районной и поселенческой администраций. По их версии, на данную проблему они никак не реагируют.

Ранее журналист «РВС» уже обращалась в администрацию Новотитаровской по данному вопросу.

На письменный запрос ответили следующим образом.

В период с октября по ноябрь 2019 года по инициативе «Кавказа» было проведено 11 собраний участников общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения на общую площадь 1938,4 га с одним из вопросов повестки дня – утверждение условий договора аренды земельных участков.

Администрация поселения участвовала в указанных собраниях, выполняя свои полномочия:

проверяли надлежащее извещение участников долевой собственности о проведении общего собрания.

проверяли соответствие повестки дня общего собрания требования ФЗ;

удостоверялись в полномочиях присутствующих на собрании лиц;;

обеспечивали соблюдение требований ФЗ к порядку проведения общего собрания;

разъясняли участникам долевой собственности их права и обязанности при проведении общего собрания и т. п.

«По итогам проведенных собраний были вынесены решения об утверждении условий договоров аренды. В дальнейшем регистрация договоров аренды, а также во взаимодействии и расчетах между собственниками и арендаторами земельных долей участие администрации действующим законодательством не предусмотрено», – сообщили в ведомстве.

О банкротстве ЗАО ППФ «Кавказ» там информацией не располагают.

«РВС» отправила запрос главе муниципалитета, чтобы узнать мнение о сложившейся ситуации и о том, какие действия планирует предпринять администрация Динского района в решении данного вопроса.

Что ждет пайщиков, которые сдали свои земли в аренду “Кавказу”? Вопрос остается открытым. “РВС” следит за ситуацией.