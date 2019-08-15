Чудодейственные медицинские приборы вновь предлагают жителям Динского района
Если у Вас болят суставы, началась мигрень, немеют руки или стреляет поясница — не беда. Ведь по улицам Динского района снова разъезжают представители одной очень неизвестной фирмы, которые любезно Вас обслужат и продадут чудесный массажер, способный излечить все Ваши недуги. Такая штука стоит 18000 рублей, но только сегодня и только для Вас её продадут за смешные 13000 рублей!
Месяц назад РВС уже писала о неизвестных людях, которые разъезжают по разным улицам Динской и предлагают пенсионерам купить лекарства или непонятный прибор для здоровья. Якобы он может вылечить всё, что только есть — в пределах разумного, естественно. Наверняка рак или депрессию он излечить не сможет, но вот головную боль и варикоз точно уберёт. Главное почаще им пользоваться. Ради такого не жаль и 13000 тысяч заплатить — всего лишь две пенсии у многих пожилых динчан. Теперь эти господа добрались до Пластуновской.
В редакцию РВС обратился основатель общественной организации «Пересвет» Андрей Барилко. Андрей Алексеевич рассказал следующее: ему и казакам стало известно о том, что в Пластуновской планируется коммерческая деятельность представителей фирмы, которая продает данные приборы людям. Общественники взяли на заметку предупреждение, а в день «икс» их оповестили станичники о том, где сейчас проходит рейд горе-продавцов. На месте они засняли видео с одним из представителей - он очень поверхностно отвечает на некоторые интересующие общественников вопросы. Напрямую при казаках и Андрее Барилко продукцию продавать не стали — просто пояснили, что если кого-то заинтересует очень выгодное предложение, то специалисты всё быстро оформят и отдадут прибор на руки. К счастью, никто заинтересован не был.
В начале молодой человек из этой фирмы рассказывает о проблемах здравоохранения, высоких ценах на лекарства, их подлинности и т.д. Проблемы явно не новые, однако их фирма предлагает очень хорошее решение — чудодейственный прибор от всех болезней. К тому же людям рассказывают о их правах — можно обращаться за компенсацией по лекарствам и услугам здравоохранения. Если говорить коротко, то доверчивым пенсионерам промывают мозги, и как только представители конторы зацепят клиента, то продать товар будет в разы проще. На него даже сертификаты и товарный чек с печатью есть. К слову о товаре. Доподлинно неизвестно, где закупаются эти приборы по цене в 18000 рублей, но если немного посидеть в Интернете, то можно найти точно такой же миостимулятор за 4900 рублей. А если обратиться к одному известному китайскому онлайн-магазину, то цена будет составлять не более 500 рублей. Можно пойти ещё дальше — по словам одного из наших читателей, его знакомый клиент закупает такие миостимуляторы в Китае по 20 юаней за штуку, что составляет около 200 рублей. Разница даже с «заманчивой» скидкой этой неизвестной фирмы очень большая. К тому же если почитать некоторые инженерные форумы и посмотреть на этот прибор в разобранном виде, то становится ясно, что грелка в ноги на ночь и то полезнее будет.
На законных основаниях до подобных молодых людей в белых рубашечках и на дорогих иномарках не подступиться. Однако общественность волнуется, и мы хотим в очередной раз предупредить Вас: нет такого чудо-средства, которое вылечит все Ваши болезни. А даже если и есть, то навряд ли его будут продавать на улице, стучась в Ваши двери. Не поддавайтесь на провокации и предупредите своих престарелых родственников об опасности остаться без денег, но с чудесным прибором, которым максимум можно размять Ваши мышцы после тяжелого рабочего дня. И то не факт. Будьте бдительны.
Комментарии
Такое по всем станицам. Бесит то что родная и безупречная ПОлицЫя не работает. Мирян скоты обманывают, бабушек жалко. Что нет статьи за мошенничество? или кто-то имеет от туда? Где Единая Россия? где депутаты которых мы выбирали? "дармоеды" одни. Только и умеют что спирать на Американцев. Госдеп США у нас тут ходит и людей обманывает. Вот таким скотам и нужна стабильная Россия. Жулье одно.