COVID 11 мая в мире, России, Краснодарском крае и Динском районе

Мир

В мире, согласно информации от университета Джонса Хопкинса, на 11 мая:

281 399 человек скончались, 4 081 970 – заразились.

Россия

В России 11 мая зафиксировано 11 656 новых случаев заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружен в 84 субъектах Российской Федерации.

5495 человек за сутки выздоровели. 94 спасти не удалось.

Всего зараженных за весь период существования коронавирусной инфекции – 221 344.

2009 человек скончались. Выздоровели 39 901.

Краснодарский край

Зараженных за последние сутки – 98.

Всего за все время:

Выявлено человек с заболеванием – 2027.

Выписано человек – 662.

Умерло – 22.

Согласно оперштабу Кубани, возраст заболевших за последние 24 часа – 2-85 лет.

В общем числе мужчин – 42, женщин – 56.

Наибольший пик заболеваемости - в Краснодаре, зараженных там 33 человека.

Остальные:

Кавказский район – 10 инфицированных;

Армавир – 9 инфицированных;

Новороссийск – 7 инфицированных;

Сочи – 5 инфицированных;

Апшеронский район – 5 инфицированных;

Крымский район – 4 инфицированных;

Тбилисский район – 3 инфицированных;

Староминской район – 2 инфицированных;

Новокубанский район – 2 инфицированных;

Щербиновский район – 2 инфицированных;

Брюховецкий район – 2 инфицированных;

Курганинский район – 2 инфицированных;

Гулькевичский район – 1 инфицированный;

Славянский район – 1 инфицированный;

Абинский район – 1 инфицированный;

Каневской район – 1 инфицированный;

Белореченский район – 1 инфицированный;

Выселковский район – 1 инфицированный;

Анапа – 1 инфицированный;

Геленджик – 1 инфицированный;

Горячий Ключ – 1 инфицированный;

Усть-Лабинск – 1 инфицированный;

Лабинск – 1 инфицированный;

Тихорецк – 1 инфицированный.

Динской район

118 человек под наблюдением медицинских работников.

У 9 закончился 14-дневный срок контроля медиков.

“Сегодня, 11 мая, ещё 2 жителя района направлены в инфекционный госпиталь Красноармейской ЦРБ. Один из заболевших прошел обследование по месту работы в Краснодаре, второй инфицированный также имел контакт с больным не по месту жительства. Лица, контактировавшие с заболевшими, уже осмотрены медиками, биологический материал для анализа взят”, - информирует Динская ЦРБ в своем официальном аккаунте.