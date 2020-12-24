COVID-19. Данные Динской ЦРБ

Сводка Динской ЦРБ за неделю:

С 14 по 20 декабря зафиксировано 125 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Трое умерли в госпиталях от обострения имеющихся у них хронических заболеваний.

За весь пандемии COVID-19 подтвержден у 1682 человек.

"К сожалению, мы не можем пока порадовать вас и порадоваться вместе с вами положительному развитию ситуации с заболеваемостью. Будем ответственно подходить ко всем рекомендациям эпидемиологов, чтобы затормозить распространение этой коварной и непредсказуемой инфекции", – сообщают медики Динской ЦРБ.