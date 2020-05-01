COVID-19. Данные на 1 мая в мире, стране, крае и районе

Мир

По данным университета Джонса Хопкинса:

Общее количество заразившихся на данный момент в мире — 3 257 520.

Вылечились 1 014 089 пациентов.

Скончались 233 405.

Россия

7933 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За сутки выздоровел 1601 человек.

Всего зараженных на 1 мая — 114 431. Скончались 1169. Выздоровели 13 220.

Краснодарский край

66 новых случаев коронавируса за последние сутки.

Как сообщает оперштаб Кубани, среди заболевших 31 мужчина и 35 женщин.

14 новых случаев выявлено в Краснодаре, в том числе 4-летний ребенок.

9 случаев зафиксировано в Сочи, включая подростка 14 лет.

7 — в Новороссийске, в том числе ребенок 5 лет.

6 — в Ейске.

4 — в Усть-Лабинском районе.

По 3 заразившихся выявлено в Тимашевском, Выселковском и Тихорецком районах. По 2 — в Анапе, Калининском, Новокубанском, Крымском районах. По 1 заболевшему в Каневском, Кавказском, Тбилисском, Гулькевичском, Брюховецком, Красноармейском, Ленинградском и Туапсинском районах. В Белореченском районе заболел годовалый ребенок.

Всего за все время — 1083.

Динской район

101 человек под наблюдением. У 8 закончился 14-дневный срок контроля медиков.

“В инфекционном госпитале Красноармейской ЦРБ 7 наших жителей, у 2 из них лабораторного подтверждения инфицирования пока нет. 8 жителей района проходят лечение в больницах города Краснодара. Новых случаев заражения за сутки не зарегистрировано”, - сообщает Динская ЦРБ в своем официальном аккаунте в инстаграм.

Данные по заболевшим COVID в сельских поселениях района на 1 мая: