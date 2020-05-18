COVID-19. Информация по вирусу на 18 мая

Россия

В России 18 мая зафиксировано 8926 новых случаев заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружен в 81 субъекте Российской Федерации.

2836 человек за сутки выздоровели. 91 спасти не удалось.

Всего зараженных за весь период существования коронавирусной инфекции 290678. 2722 человека скончались. Выздоровели 70209.

Краснодарский край

Зараженных за последние сутки – 94.

Всего за все время:

выявлено заболеваний – 2699 (из них 153 ребенка),

выписано человек – 1323,

умерли – 26.

Согласно оперштабу Кубани, возраст заболевших пациентов за последние сутки – от 5 до 87 лет. В число входят 33 мужчины и 61 женщина.

Краснодар – 25 случаев.

Кавказский район – 22 случая.

Белореченский район – 12 случаев.

Крымский район – 6 случаев.

Сочи и Мостовской район – 4 случая.

Динской район – 3 случая (данные могут не совпадать из-за разного времени обновления).

Ейский, Калининский, Лабинский, Гулькевичский и Новокубанский районы – 2 случая. Каневской, Апшеронской, Приморско-Ахтарский, Курганинский, Темрюкский, Красноармейский, Усть-Лабинский районы и Армавире – 1 случай.

Динской район

По данным ЦРБ, 18 мая выявлен 31-й случай инфицирования коронавирусом на территории муниципалитета.

24 человека проходят лечение, 7 выписано из стационара.

Под наблюдением остаются 105 человек.

Новый случай инфицирования выявлен у человека, работающего в Краснодаре, обследование гражданин также проходил по месту своей работы. Все контактировавшие с ним лица, а это 8 человек, взяты под наблюдение.