Фото: официальный аккаунт Динской ЦРБ в инстаграме
COVID-19. Показатели на 29 мая в стране, крае и муниципалитете
Страна
Новых случаев заболевания за сутки – 8572 в 84 субъектах РФ (всего 387 623).
Полностью выздоровели – 8264 (всего 159 257).
Скончались – 232 (всего 4374).
Край
Новых случаев заболевания за сутки – 80, от 1 до 91 года, 34 мужчины и 46 женщин (всего 3662 человека, из них 218 детей) .
- Краснодар – 22.
- Кавказский район – 9.
- Тихорецкий район – 7.
- Кущевский район и Сочи – по 5.
- Красноармейский район – 4.
- Туапсе, Новороссийск и Павловский район – по 3.
- Армавир, Тбилисский, Староминской, Каневской, Мостовской, Белореченский, Щербиновский районы – по 2.
- Геленджик, Новокубанский, Гулькевичский, Усть-Лабинский, Апшеронский районы – по 1.
Выздоровели – 128 (всего 2521, это составляет более 68% от общего числа).
Скончались – 2 (всего 31).
Район
На 29 мая 3 новых случая инфицирования. Заразился пациент от ранее заболевшего.
Под наблюдением – 103 человека.
Всего на 29 мая подтвержденных диагнозов COVID-19 в муниципалитете – у 42 пациентов, 20 из них продолжают лечение.
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