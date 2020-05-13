COVID-19. Статистические данные на 13 мая

COVID-19. Статистические данные на 13 мая
Фото: Ведомости

COVID-19. Статистические данные на 13 мая

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Мир

В мире, согласно информации от университета Джонса Хопкинса, на 11 мая:

291 961 человек скончались, 4 262 051 заразились, выздоровели 1 493 450.

Россия

В России 13 мая зафиксировано 10 028 новых случаев заражения коронавирусом. COVID-19 обнаружен в 83 субъектах Российской Федерации.

4 491 человек за сутки выздоровели. 96 спасти не удалось.

Всего зараженных за весь период существования коронавирусной инфекции 242 271.

2 212 человек скончались. Выздоровели 48 003.

Краснодарский край

Зараженных за последние сутки – 96.

Всего за все время:

выявлено человек с заболеванием – 2222,

выписано – 741,

умерло – 22.

Согласно данным оперштаба Кубани, возраст заболевших за последние 24 часа – 3-95 лет.

Среди них:

женщин – 56;

мужчин – 40.

Наибольший пик заболеваемости там же – в Краснодаре, там 47 зараженных за сутки.

Остальные:

  • Армавир – 8 инфицированных;
  • Сочи – 5 инфицированных;
  • Отрадненский район – 4 инфицированных;
  • Староминской район – 4 инфицированных;
  • Усть-Лабинский район – 4 инфицированных;
  • Тбилисский район – 3 инфицированных;
  • Щербиновский район – 2 инфицированных;
  • Белореченский район – 2 инфицированных;
  • Кореновский район – 2 инфицированных;
  • Крымский район – 2 инфицированных;
  • Кавказский район – 2 инфицированных;
  • Новороссийск – 1 инфицированный;
  • Горячий Ключ – 1 инфицированный;
  • Гулькевичский район – 1 инфицированный;
  • Кущевской район – 1 инфицированный;
  • Выселковский район – 1 инфицированный;
  • Каневской район – 1 инфицированный;
  • Северский район – 1 инфицированный;
  • Апшеронский район – 1 инфицированный;
  • Тихорецкий район – 1 инфицированный;
  • Ленинградский район – 1 инфицированный;
  • Динской район – 1инфицированный (данные могут не совпадать по времени, этот зараженный был зафиксирован ранее в сводке Динской ЦРБ).

Динской район

По данным Динской ЦРБ, 88 человек находятся под наблюдением медицинских работников.

“Завершено наблюдение за 39 гражданами, контактировавшими с заболевшим коронавирусной инфекцией в одном из сельских поселений нашего района, а также контрольные мероприятия окончены для 6 граждан, прибывших на территорию района 14 дней назад”,– сообщает Динская ЦРБ в своем официальном аккаунте.

15 человек взяты на контроль.

Новых случаев, числящихся за Динским районом, за сутки не зафиксировано.

За весь период случаи коронавируса выявлены в следующих населенных пунктах Динского района:

  • Нововеличковское с/п – 7.
  • Новотитаровская – 5.
  • Мичуринское с/п – 5.
  • Васюринская – 4.
  • Старомышастовская – 2.
  • Красносельское – 1.
  • Первореченское – 1.
  • Динская – 1.

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