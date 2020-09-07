COVID-19. Сводка по Динскому району за неделю и за весь период пандемии

COVID-19. Сводка по Динскому району за неделю и за весь период пандемии

COVID-19. Сводка по Динскому району за неделю и за весь период пандемии

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6 часов назад Газета РВСДинская ЦРБДинской районКоронавирусКоронавирус в Динском районеНовости Динского района

Динская ЦРБ традиционно поделались еженедельной сводкой.

С 31 августа по 6 сентября в Динском районе лабораторно подтвержден 31 случай заболевания коронавирусной инфекции.

Из краевых медицинских организаций получена информация о 3 умерших жителях района от тяжелых осложнений COVID-19.

Всего за весь период пандемии инфекция была подтверждена у 314 человек.

8 человек умерли, 194 выздоровели.

106 пациентов в настоящее время проходят лечение.

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