COVID-19. Сводка по Динскому району за неделю и за весь период пандемии

Динская ЦРБ традиционно поделались еженедельной сводкой.

С 31 августа по 6 сентября в Динском районе лабораторно подтвержден 31 случай заболевания коронавирусной инфекции.

Из краевых медицинских организаций получена информация о 3 умерших жителях района от тяжелых осложнений COVID-19.

Всего за весь период пандемии инфекция была подтверждена у 314 человек.

8 человек умерли, 194 выздоровели.

106 пациентов в настоящее время проходят лечение.



