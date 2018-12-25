Дачники боятся остаться без света в новогодние праздники

В редакцию «РВС» обратились жители ДНТ «Садовод» с жалобой на перебои с электроэнергией.

«Из-за перегрузок и изначального неправильного распределения напряжения каждый вечер выключается трансформатор через каждые 5-10 минут и 4 улицы сидят без света: Ягодная, Вишневая, Зеленая и Веселая, – сетует одна из дачниц. – Это улицы, которые питаются от этого несчастного трансформатора. Он тарахтит на углу. В итоге этот трансформатор скоро сгорит, мы тут все замерзнем и вся техника полетит.

Это очень страшно, дети маленькие, отопление печное, только разожжешь печь, сразу приходится заливать. Потому что электронасос качает отопление в системе. Без него трубы поплавятся. Скоро Новый год, страшно представить, что будет на новогодние праздники».

Как пояснили в филиале ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети, оборудование товарищества не находится на балансе «Кубаньэнерго», поэтому производить какие-либо работы специалисты не имеют право. Необходимо обратиться к собственнику оборудования. Также посоветовали воспользоваться информацией на официальном сайте, где прописаны требования для передачи трансформатора на баланс «Кубаньэнерго».