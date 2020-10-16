Дачники: особенности жизни в товариществах и об этапах ликвидации

Мы уже не раз писали о дачных товариществах станицы Динской. ДНТ «Труд» находится на стадии ликвидации. Таким же путем собирается идти ДНТ «Дачник». Чтобы разобраться в процедуре ликвидации, мы обратились в администрацию сельского поселения. А также связались с членом ДНТ «Дачник» Галиной Дацьо, чтобы узнать об особенностях товарищества. Она принимает активное участие в его жизни.

Из разговора с ней стало известно, что врезка газа, например, в «Дачнике» стоит около 300 тыс. рублей, потому что газовую магистраль выкупила частная компания. А подключение дома к газу на участке для индивидуального жилищного строительства обходится в пределах 150 тыс. рублей. Проведение воды, электричества, установка уличного освещения, укладка дорог на дачах делается за счет взносов членов товарищества. На участках для ИЖС коммуникациями, дорогами и инфраструктурой занимается администрация. В РФ действует амнистия для дачных товариществ, ее продлили до марта 2021 года — упрощен процесс оформления документов на строительство дома. Также в дачных товариществах стоимость земли обычно низкая. Многие покупают земельные участки в дачных товариществах из-за их более низкой стоимости. Однако такая экономия может быть достаточно сомнительной, если учесть все последующие траты.

Таким образом, мы выделили некоторые основные преимущества и недостатки дачных некоммерческих товариществ.

Преимущества:

действует амнистия для дачных товариществ – упрощен процесс оформления документов на строительство дома;

низкая стоимость земли – как правило, это связано с мало развитой инфраструктурой и менее плодородной землей;

наличие собственного, в рамках товарищества, управляющего органа, который помогает с решением различных проблем, возникающих в процессе эксплуатации дачи.

Недостатки:

недостаточный уровень развития инфраструктуры;

проблемы с проведением электричества, воды, газа – кроме материальных затрат, приходится преодолевать различные административные барьеры;

многие вопросы можно решить только сообща – на общем собрании членов товарищества;

необходимость уплаты членских взносов или оплаты по договору за пользование инфраструктурой организации.





Ранее мы писали о ДНТ «Дачник». После очередного открытого собрания, в сентябре этого года, остался открытым вопрос о его ликвидации. Мы направили запрос в администрацию сельского поселения, и юридический отдел разъяснил, как проходит данный процесс.

Чтобы люди не путались и понимали всю процедуру, мы пошагово опишем, из чего она состоит.

Первый шаг. Решение о ликвидации.

Порядок реорганизации и ликвидации товарищества в обязательном порядке указывается в его уставе. Юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников). Для этого проводится общее собрание членов товарищества.

Согласно статей 16, 17 федерального закона № 217-ФЗ, высшим органом товарищества является общее собрание членов товарищества, к исключительной компетенции которого относится в том числе принятие решений о реорганизации и ликвидации товарищества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса. Данные решения принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов товарищества.

Второй шаг. Уведомление регистрирующего органа о ликвидации.

В течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Третий шаг. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора).

Четвертый шаг. Выявление кредиторов.

Пятый шаг. Составление промежуточного ликвидационного баланса.

Шестой шаг. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса.

Седьмой шаг. Расчеты с кредиторами.

Восьмой шаг. Составление ликвидационного баланса.

Девятый шаг. Регистрация в государственном органе ликвидации товарищества.

Как только будет внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц, ликвидация считается завершенной.

Юридический отдел сообщает: «В соответствии с генеральным планом Динского сельского поселения Динского района территория дачного некоммерческого товарищества «Дачник» входит в территорию населенного пункта. В случае ликвидации ДТН «Дачник» как юридического лица решение вопросов местного значения будет осуществляться в плановом порядке в соответствии с расходными обязательствами в предалах средств, предусмотренных на эти цели бюджетом Динского сельского поселения Динского района».

Дополнительно уточняется: «С 1 января 2021 года в силу закона Краснодарского края от 8 августа 2016 г. № 3459-K3 «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских поселений» полномочия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения исключены из полномочий сельских поселений».

То есть в случае ликвидации товарищества район дач будет обслуживать администрация сельского поселения в той последовательности, в которой будут заложены расходы в бюджет. Однако с 2021 года полномочия по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению, водоотведению населения исключены из обязательств сельских поселений. И будут переданы в компетенцию районной администрации. Но важно не забывать, что в станице Динской многие районы до сих пор нуждаются в ремонтных работах и ждут своей очереди.



Если у кого-то из членов товарищества возникают вопросы по поводу процесса ликвидации, вы можете обратиться за консультацией в юридический отдел Динского сельского поселения по телефону

8 (86162) 5-50-14.

Наталья Бережная