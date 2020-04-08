Далеко от дома. В Динской парня оштрафовали за нарушение карантина

Динчанин, который живет в районе железнодорожного вокзала, 3 апреля, по его словам, отправился в магазин, находящийся в центре станицы Динской.

По дороге (уже в центре) он встретил знакомых, которых давно не видел. Когда они “сидели во дворах, к ним подошли полицейские”.

Парень говорит, что они сказали, мол молодые люди “попали на штраф”.

“Не представились. Ничего не объяснили. Не сделали предупреждение, а сразу сказали, что будет штраф за нарушение карантина”.

После этого, по словам обратившегося, его и еще одного парня забрали в отдел.Третьего отпустили, так как он был рядом с домом.

“С 12 до 16.00 я просидел в отделе, - рассказывает парень, - Но я же ничего криминального не сделал, просто общались с товарищами, которых давно не видел”.

На вопрос журналиста о том, употребляли ли они с товарищами спиртные напитки, он ответил, что нет.

В итоге на молодого человека составили протокол об административном правонарушении по статье 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Наказание - штраф 15 000 рублей.

Журналист “РВС” обратилась в ОМВД по Динскому району, где прокомментировали ситуацию: “гражданин, находясь в общественном месте, проигнорировал предупреждение представителей мобильной группы контроля о необходимости соблюдения установленных ограничений.

В связи с этим был доставлен в отдел полиции для составления административного материала по части 2 статьи 6.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях”.