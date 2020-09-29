Данные о заболевших коронавирусом в районе с 21 по 27 сентября

Вчера, 28 сентября, под вечер Динская ЦРБ выложила в инстаграме данные по коронавирусу в Динском районе за последнюю неделю.

Новых случаев - 73. Это новый недельный рекорд в Динском районе.

219 человек на лечении.

260 выздоровели.

За весь период зарегистровано 507 случаев COVID-19 у жителей района.

8 человек умерли.



