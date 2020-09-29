Данные о заболевших коронавирусом в районе с 21 по 27 сентября

Данные о заболевших коронавирусом в районе с 21 по 27 сентября

Данные о заболевших коронавирусом в районе с 21 по 27 сентября

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10 часов назад Газета РВСДанные коронавирусДинская ЦРБДинской районКоронавирусНовости Динского района

Вчера, 28 сентября, под вечер Динская ЦРБ выложила в инстаграме данные по коронавирусу в Динском районе за последнюю неделю.

Новых случаев - 73. Это новый недельный рекорд в Динском районе.

219 человек на лечении.

260 выздоровели.

За весь период зарегистровано 507 случаев COVID-19 у жителей района.

8 человек умерли.

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Комментарии

Гость
Гость 4 часа назад

Что удивляться этим рекордам, все закономерно,пока народ не станет одевать маски,а власти это контролировать положительного результата и не будет...нет на бумаге может и будет,но не более того. Всем здоровья терпения и здравомыслия!

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