Данные о заболевших коронавирусом в районе с 21 по 27 сентября
Вчера, 28 сентября, под вечер Динская ЦРБ выложила в инстаграме данные по коронавирусу в Динском районе за последнюю неделю.
Новых случаев - 73. Это новый недельный рекорд в Динском районе.
219 человек на лечении.
260 выздоровели.
За весь период зарегистровано 507 случаев COVID-19 у жителей района.
8 человек умерли.
Комментарии
Что удивляться этим рекордам, все закономерно,пока народ не станет одевать маски,а власти это контролировать положительного результата и не будет...нет на бумаге может и будет,но не более того. Всем здоровья терпения и здравомыслия!