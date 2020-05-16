Данные по коронавирусу на 16 мая: страна, край, район

За минувшие сутки в стране выявлено 9 200 инфицированных коронавирусом, итого в стране 272 043 случаев. Умерло 119 человек, итого - 2 537. Выздоровело - 4 940 человек, итого - 63 166 выздоровевших.

В крае за сутки зафиксировано еще 92 случая, всего - 2510 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Среди зараженных 141 ребенок. 1139 пациентов выписаны с выздоровлением, в том числе 160 человек за последние сутки. 32 пациента находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. 24 человека умерли.

В Динском районе на этот день под наблюдением находятся 108 человек, прибывших на территорию района, а также контактировавшие с инфицированными больными. У 24 человек срок карантина завершён, 6 граждан приступили к выполнению обязательных мероприятий по самоизоляции. Новых подтвержденных случаев инфицирования не выявлено. Всего за весь период выздоровление наступило у 7 из 29 заболевших. 22 человека продолжают лечение в стационарах.