Данные по коронавирусу на 21 апреля: мир, Россия, Кубань, Динской район

На 21 апреля в мире уже более 2,4 млн случаев заболевания COVID-19. Из них более 170 тысяч пациентов умерли, свыше 646 тысяч выздоровели. За сутки появились 73 тысячи заражённых и более 5 тысяч людей скончались.

Лидер по числу заболеваний и смертей – США. Здесь зарегистрировали свыше 792 тысяч заражений COVID-19 и 42500 летальных исходов. Выздоровели более 72 тысяч человек. В Соединенных Штатах постепенно снижается число заболевших коронавирусом. Смертность пока остается приблизительно на одном уровне.

На второй строчке – Испания. Там 200 тысяч заболевших и свыше 20,8 тысячи фатальных исходов. Число выздоровевших граждан – более 80,5 тысячи.

Третье место у Италии. Здесь более 181 тысячи зараженных коронавирусом и более 24 тысяч скончавшихся пациентов с COVID-19. Выздоровели более 48 тысяч граждан.





В России на 21 апреля всего зафиксировано 52 763 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось 5 642 инфицированных.

Выздоровели 3 873 человека. Умерли 456 человек.

Проведено более 2,14 млн тестов на коронавирус.

На Кубани на 21 апреля зарегистрировано 44 новых заболевших.

Среди заболевших 24 женщины и 20 мужчин.

20 новых случаев заражения подтверждено в Краснодаре, среди них четырехмесячный ребенок. Шесть случаев зафиксировано в Ейске, в их числе ребенок семи лет. Четыре случая подтверждено в Сочи, по три – в Выселковском и Щербиновском районах, два в Тихорецком, по одному – в Калининском, Красноармейском, Кущевском, Староминском, Кореновском и Тимашевском районах.

Всего на Кубани 461 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.

“Уже 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких. Зафиксировано 11 летальных исходов. 72 человека выздоровели и выписаны из больниц”, – сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

В медицинские организации региона обратились с подозрением на коронавирусную инфекцию 2012 человек, в том числе 208 детей. Продолжают стационарное лечение 1193 человека, из них 71 ребенок. В обсерваторах находятся 334 человека, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства остаются 6488 человек. Лабораториями Роспотребнадзора проведено 23400 исследований, лабораториями регионального Минздрава – 28452 исследования.

Скончались три жителя с диагнозом "коронавирус". Число летальных случаев в крае увеличилось до одиннадцати.

В центральной райбольнице Лабинска умерла женщина 82 лет. Она поступила в медучреждение 14 апреля с внебольничной двусторонней субтотальной пневмонией, находилась на аппарате ИВЛ. Также пациентка страдала заболеваниями сердца, являлась инвалидом 1-й группы. 16 апреля у нее лабораторно подтвердилась коронавирусная инфекция.

61-летний житель Краснодара умер в краевой клинической больнице № 2. Туда он поступил 17 апреля с флегмоной, хронической болезнью почек, сахарным диабетом. В анамнезе у него были сердечно-сосудистые заболевания. Мужчина находился на аппарате ИВЛ. Коронавирус у него подтвердился 17 апреля.

Также медикам не удалось спасти жительницу краевого центра 95 лет. 14 апреля ее госпитализировали в горбольницу № 3 Краснодара с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией. 17 апреля у нее лабораторно подтвердился коронавирус.

В Министерстве здравоохранения региона сообщили, что женщина находилась в палате интенсивной терапии с ингаляцией кислородом. У нее были проблемы с сердцем и рак кишечника.





В Динском районе на 21 апреля 144 человека находится под наблюдением врачей. Большая часть тех, кто находится под контролем, выявлена медицинскими работниками Динской центральной районной больницы при отработке списков лиц, контактировавших с заболевшими. Информация о гражданах, прибывших на территорию района из других регионов, передается в медучреждение из органов Роспотребнадзора.

В отношении 9 человек медицинское наблюдение завершено в связи с окончанием срока наблюдения либо госпитализацией их в инфекционный госпиталь. 2 человека, вновь прибывших на территорию района, взято под наблюдение.

“Информируем о том, что у направленного нами вчера в госпиталь Красноармейского района пациента с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией диагноз подтвержден лабораторией. Проводится лечение. В итоге на сегодняшний день на территории района всего зарегистрировано 3 случая подтвержденного инфицирования COVID-19”, – сообщили в Динской ЦРБ.

Из инфекционного госпиталя сегодня после 14-дневного карантина выписываются 2 пациента, ранее контактировавшие с больным коронавирусной инфекцией. После многократного проведенного обследования инфицирование у них не выявлено. В инфекционном госпитале продолжают обследование и лечение 6 пациентов, поступивших из Динского района, у трех из которых выявлена коронавирусная инфекция.

“Мы хотим еще раз напомнить гражданам, прибывшим на территорию района из других регионов России, о необходимости информирования медицинских учреждений о своем прибытии. В этом случае вам своевременно будет проведено необходимое обследование и в случае необходимости начато лечение. Эти мероприятия крайне важны для сдерживания распространения инфекции”, – призывают врачи.