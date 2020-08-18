Данные по заболевшим коронавирусом в районе с 10 по 16 августа

Данные по заболевшим коронавирусом в районе с 10 по 16 августа
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Данные по заболевшим коронавирусом в районе с 10 по 16 августа

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3 часа назад Газета РВСДинской районКоронавирус в Динском районеНовости Динского района

Динская ЦРБ опубликовала данные заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю и напомнила о необходимости ношения масок.

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"Зарегистрирован 21 случай подтверждения инфицирования коронавирусной инфекцией жителей нашего района, – сообщают медики. – Всего за весь период регистрации у 221 человека подтвердилось заражение. Лечение проходят 79 человек, 139 больных завершили лечение и амбулаторное наблюдение. Из числа заболевших на прошлой неделе, нет пациентов, относящихся преимущественно к определенной отрасли и роду занятий. По возрасту: самому молодому из заболевших – 28 лет, самому возрастному – 80 лет".

По данным районного оперштаба на 17 августа 2020 года случаи выявления COVID-19 по поселениям:

  •  Динская – 92;

  • Новотитаровская – 50;

  • Нововеличковская – 28;

  • Васюринская – 13;

  • Мичуринское – 12;

  • Старомышастовская – 11;

  • Первореченское – 10;

  • Южно-Кубанское – 7;

  • Пластуновская – 3;

  • Красносельское – 2.

"В ходе проводимых эпидемиологических расследований отмечается большое количество лиц, заболевших COVID-19, находящихся в отпуске или приступивших к работе сразу после отдыха", –   отмечают в Динской ЦРБ.

– Губернатор Краснодарского края в нашем регионе до 21 августа продлил режим повышенной готовности, – напоминают там. – В период действия указанного режима действует и запрет пребывания в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности без масок.⠀

– Как пояснили в Роспотребнадзоре, в случае игнорирования указания о ношении средств индивидуальной защиты и появлении без маски в общественном месте, нарушителя могут оштрафовать, – предупреждает администрация ЦРБ в своем официальном аккаунте.

– К общественным местам, доступным для посещения большим количеством людей, относятся и поликлиники во всех наших сельских поселениях. Контроль за соблюдением масочного режима усилен. Требования персонала медицинских учреждений об использовании посетителями масок в период пребывания в поликлиниках являются законными и направлены на снижение возможности ухудшения эпидемиологической обстановки".

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