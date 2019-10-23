Даня просит у Деда Мороза на Новый год приставку

12-летний Даниил Протасов из Новотитаровской - первый участник традиционной новогодней акции “РВС” . На протяжении всей своей жизни он борется со страшным диагнозом: спастическая диплегия смешанного типа. У его мамы были сложные роды, которые сказались на общем состоянии Дани. По ее словам, когда малышу было три с половиной месяца, врачи сделали Даниилу прививку АКДС, что и стало роковой ошибкой, страшные последствия которой до сих пор отражаются на семье мальчика.

По прошествии многих лет прогнозы остаются одними и теми же. Мальчик может вставать на колени, но самостоятельно передвигаться ему практически невозможно. В более раннем возрасте он постоянно был на руках мамы – тогда даже какое-то время Даня катался на лошадях, что приводило мальчика в восторг.

Сейчас поднимать его трудно, передвигаться можно только в специальной коляске. Недуг подкосил физическое состояние мальчика, но он никак не повлиял на его жизнерадостность и любопытство – он, как и все дети его возраста, проявляет любознательность и хочет узнавать что-то новое. Помимо ежедневных дорогостоящих поддерживающих процедур, Даниил учится на дому – к нему приходит учитель. Каждое достижение дается мальчику с большим трудом, но каждый маленький успех – большая победа как для него, так и для его родных.

Несмотря на все сложности, он такой же ребенок, как и остальные: он радуется любым детским, казалось бы, пустяковым вещам, будь то хорошая погода для прогулки или интересная и красивая игра.

Даниилу очень нравится играть. Особенно его привлекают электронные или мобильные игры. Это могут быть как развивающие проекты, так и красочные приложения. Помимо всего, Даня приноровился к приставке для телевизора, удерживать джойстик у мальчика получается достаточно хорошо, но дома такой у него нет.

Поэтому на Новый год от Деда Мороза он хотел бы получить приставку для телевизора. В трудной жизни Дани она послужила бы хорошим отвлечением от ежедневных испытаний и трудностей. Возможно, к празднику маленькое желание мальчика исполнится.

Если вы хотите сделать подарок к Новому году для Дани, свяжитесь с редакцией «РВС» по телефону

8-900-255-22-22.

В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся в гости к ребятам и поздравят их с Новым годом.