Давид Колбая: жизнь с батарейкой в груди

Давиду Колбая из Динской 25 лет. Почти 10 из них его сердцу помогает биться кардиостимулятор: батарейка, подающая импульсы слабому «двигателю». Эта история – о серьезном диагнозе и осознанном выборе жить.

Давиду было 15 лет, он учился в 9 классе школы № 3 в Динской. Высокий, здоровый парень, любящий проводить вечера на футбольном поле. С ним стало происходить неладное. Слабость в теле, пару раз он упал в обморок. Скорая, больница, диагноз. Проведя обследования, врачи выявили у молодого парня синдром слабости синусового узла сердца. Это значит, что частота сокращений не соответствует физиологическим потребностям. Вы идете, работаете, испытываете стресс, а сердце просто-напросто не успевает за вами, не справляется. Заболевание редкое и чаще встречается у пожилых.

Это был удар. Казалось, что привычный мир рухнул и больше не восстановится.

Давиду имплантировали кардиостимулятор – батарейку с эдектродами, помогающую сердцу биться в нужном ритме.

Режим жизни при таком диагнозе с кардиостимулятором в груди - крайне бережный. Футбол – нельзя. Компьютер – нельзя. Даже разговаривать по мобильнику нежелательно. Микроволновка под запретом. Не только пользоваться ею нельзя, но находиться в одном с нею помещении.

Для молодого парня все это звучало как приговор. Все то, о чем он мечтал в жизни, оказалось теперь недостижимым. Давид погрузился в депрессию, съехал на тройки, не знал, зачем и как теперь жить.

Но молодость, природная сила, жажда жизни сделали свое дело. В какой-то момент Давид понял, что надо приспосабливаться к обстоятельствам и идти дальше.

Еще во время учебы в школе он увлекся музыкой. Теперь же создал свою группу. Поступил в Динской техникум, освоил строительную специальность и вышел оттуда с красным дипломом. Устроился на работу в Краснодар в фирму, занимающуюся пластиковыми окнами. Вместе со своими ребятами выступает в клубах и барах, на праздничных концертах в родной Динской. В августе, например, планируют участвовать в концерте, посвященном памяти Виктора Цоя.





Раз в год Давид проходит обследование. Раз в 10 лет нужно менять батарейку. Операцию запланировали на это лето, но ее пришлось отложить. Анализы не позволили. Сейчас у батарейки в груди Давида осталось 13 % зарядки.

- Интересуюсь у врачей, почему со мной случилось это заболевание, - рассказывает Давид, - они мне называют три возможные причины. Это разовые максимальные физнагрузки. Если ты не знаешь, что сердце слабое и ведешь очень активный образ жизни, то можешь получить этот диагноз. А я очень жестко играл в футбол. Еще одна возможная причина – удар током свыше 220 вольт. Когда мне было лет 10, я получил сильный удар током, кровь из носа пошла. Тогда я отряхнулся и дальше побежал. Но это тоже могло сыграть свою роль. Третья причина – наследственность. Но у нас в роду вроде бы нет никого с такими предпосылками. Но что случилось, то случилось.

9 лет он живет с кардиостимулятором. 4 июля вышла передача «Жить здорово» с Еленой Малышевой с участием Давида. Там он рассказал, что нельзя сдаваться, что все плохое - у нас в голове. История Давида – пример для тех, кому поставили такой диагноз и установили кардиостимулятор, кто тоже думал, что жизнь на этом перестанет быть яркой и интересной.

Давид знает нескольких молодых людей, которым тоже установлены кардиостимуляторы. Но в целом не зацикливается на болезни, а живет так, как ему хочется.

- Врачи мне объясняют, что при нагрузке моему сердцу помогают справляться импульсы стимулятора. И одновременно они же истощают мышцу. Чем больше приходится «помогать» сердцу, тем хуже для него. Но сидеть и вздыхать над своей болезнью – это не для меня. Я даже пробовал в футбол играть. Из этого ничего, правда, не вышло. В игре приходится брать мяч на грудь, голову, и вообще, это не самый бережный вид спорта. Но не могу сказать, что я себя берегу. И физнагрузки есть, и образ жизни – активный. Я решил для себя: все или ничего. И выбрал все.