Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Краснодар

Краевую столицу зимний волшебник посетит 12 и 13 декабря. Акция «Путешествие Деда Мороза с НТВ» охватывает многие города нашей страны. Краснодар — пятнадцатый город в списке его остановок.

В эти дни Дедушка посетит малообеспеченные и многодетные семьи, социальные учреждения.

13 декабря в 12.00 в парке «Городской сад» начнется самый настоящий праздник, с Дедом Морозом из Великого Устюга сможет встретиться каждый желающий.

«За два года зимний волшебник вместе с НТВ проехал 35 тысяч км, посетил более 200 социальных учреждений и 150 семей, подарил 175 тонн подарков», - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.