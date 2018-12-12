Дед Мороз из Великого Устюга в Краснодаре (фоторепортаж)

Сегодня, 12 декабря, в Краснодар прибыл волшебник из Великого Устюга. Как мы писали ранее, в краевой столице он пробудет два дня с очень насыщенной программой: посетит многодетные и малообеспеченные семьи, социальные учреждения. А 13 декабря в горпарке (нынешнее название парк "Городской сад" по улице Постовой) состоится настоящий праздник. С Дедушкой Морозом сможет встретиться каждый желающий!

А сегодня в здании городской Общественной палаты прошла пресс-конференция. Дедушка Мороз рассказал, что в год он получает около 200 тысяч писем, причем треть из них от взрослых. И если взрослые просят погасить долги по ипотеке и планшет, то дети все чаще стали загадывать для себя работу, чтобы помочь родителям.





Всем участникам пресс-конференции, и взрослым, и детям, подарили подарки!

Краснодар стал 15-ым городом, куда приехал волшебник из Великого Устюга. Всего в этом году он посетит 22 российских города. Путешествие проходит в рамках акции телеканала "НТВ" уже второй год.

Фото прислали подписчики соцаильных сетей "РВС".