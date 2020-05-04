Дедушка: “У внука не обнаружили перелом после ДТП”

В марте в Новотитаровской произошло ДТП. По данным ГИБДД Динского района, водитель автомобиля “Лада-Гранта” двигалась по ул. Заречной и сбил 8-летнего мальчика, который шел по краю тротуара, но, оступившись, оказался на проезжей части. От удара ребенок упал, а нога попала под колесо автомобиля.

Позднее в “РВС” обратился его дедушка. Он рассказал, что после ДТП скорая увезла внука в Динскую ЦРБ.

“Сделали рентген в пяти снимках, дежурный хирург-травматолог не нашел у него перелома. Врач сказал: “Потихоньку разминайте, там ничего страшного нет, прикладывайте лед”. Нога стала сильно опухать. На следующий день его родители повезли в ЗИП, там сделали один снимок и сразу же нашли перелом. Загипсовали ногу до самого колена. У меня сложилось впечатление: данный доктор относится к работе халатно. Что бы было дальше с ногой?" – пояснил родственник пострадавшего.

В письменном запросе ЦРБ были заданы следующие вопросы:

Из-за чего такое могло произойти?

Почему врач мог не обнаружить перелома?

Какой в итоге диагноз установили пострадавшему мальчику?

Какие рекомендации специалист дал пострадавшему?

“Материалы публикации рассмотрены, проведена проверка, в том числе повторное чтение рентгеновских изображений, выполненных после травмы.

Согласно закону, информация о состоянии здоровья пациента, результатах выполненного обследования и лечения предоставляется гражданину лично. В отношении лиц, не достигших совершеннолетия – законному представителю (родителю, усыновителю, опекуну).

Рентгеновское исследование детям в определенные возрастные периоды при травмах и переломах конечностей проводится в обязательном сравнении с состоянием не поврежденной конечности. Так, например, при травме правого голеностопного сустава в определенном возрасте выполняются как снимки правого, так и левого суставов в двух проекциях. Это необходимо для определения состояния зон роста конечностей.

В случае отсутствия у пациента в ближайшее время после травмы явных рентгенологических признаков перелома костей, но при сохранении клинических симптомов перелома (боль, отек, выраженное нарушение движения) пациенту может быть проведено дополнительное прицельное рентгеновское обследование зоны повреждения с оценкой динамики состояния костных структур за определенный период времени после травмы. При выявлении признаков травматологического повреждения кости выполняются необходимые лечебные мероприятия”, – прокомментировала администрация Динской ЦРБ.

Примечание

Ответ на запрос получен во время карантина по Почте России, когда сотрудники редакции уже перешли на удаленный режим работы. В связи с этим информация публикуется позднее.