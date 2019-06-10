Дело об убийстве в Васюринской передано в суд

Как уже сообщала «РВС», 16 марта 2019 года житель станицы Васюринской, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни в ходе ссоры с потерпевшим преднамеренно нанес последнему кухонным ножом не менее двух ударов в область жизненно важных органов - грудной клетки и один удар в область левого плеча, в результате чего потерпевший упал на землю и скончался.

Как сообщил «РВС» заместитель прокурора Динского района Николай Рафиков, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

«По результатам предварительного следствия по уголовному делу прокурором района утверждено обвинительное заключение и оно направлено в Динской районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет», - рассказал Николай Рафиков.