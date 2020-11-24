Дело бывшего главы Динского района Сергея Пономарева. Что сейчас?

В ночь с 12 на 13 декабря 2018 года в Краснодаре сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу Динского района Сергея Пономарева.

С того дня прошло почти 2 года. В последнее время от читателей «РВС» все чаще стал поступать вопрос о его деле.

Напомним, в декабре 2019 года появилась новость о том, что расследование уголовного дела в отношении экс-главы завершено. Его обвиняют по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Как сообщали ранее "РВС" в краевом следственном комитете, по данным следствия, в мае прошлого года чиновник знал о заключенном муниципальном контракте с одной из строительных компаний на строительство школы на 1100 мест в Динском районе.

Тогда он решил получить у директора предприятия взятку. 16 мая 2018 года глава сообщил директору компании о возможном оказании ему содействия в случае выявления нарушений при выполнении контракта и общем покровительстве. Размер взятки, которую ему должен был передать руководитель организации, – 4 миллиона рублей.

Предприниматель согласился на эти условия, опасаясь негативных последствий для себя и своей организации. 26 мая 2018 года он через посредников, не осведомленных в его намерениях, передал главе пакет с деньгами, тот взятку получил.

24 октября 2018 года, зная, что строительная организация участвует в электронных аукционах, проводимых районной администрацией, Сергей Пономарев предложил мужчине передать ему взятку в размере 7,2 миллиона рублей: 4 миллиона рублей за принятие работ по контракту, 3,2 миллиона рублей – за способствование в победе на аукционе и последующем заключении муниципальных контрактов.

Тогда уже директор обратился в правоохранительные органы. 12 декабря 2018 года чиновник встретился с заявителем и получил от него 6 миллионов рублей. При этих обстоятельствах Сергея Пономарева задержали.

11 месяцев назад мы писали, что он до сих пор находится под стражей. Кроме того, следствие наложило арест на его недвижимость, автомобиль и расчетные счета на общую сумму свыше 4,2 миллиона рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

«РВС» запросила актуальную информацию по делу бывшего главы у прокуратуры Краснодарского края.

Старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью советник юстиции Антон Лопатин сообщил: в настоящее время по уголовному делу ведется судебное следствие, рассмотрение уголовного дела не окончено.