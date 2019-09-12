Инцидентом в школе Южного занялся следственный комитет
Напомним, в школе № 15 поселка Южного 10 сентября случился инцидент.
14-летний школьник хотел подтянуться на турнике, но крепление надломилось, из него выскочила труба. Пподросток упал и от удара о землю потерял сознание.
Как сообщил журналисту директор школы № 15 Игорь Рябов, уже провели внутреннее расследование. Кроме того, делом занялся следственный комитет.
Подрядчик с изготовителем полностью разберут спортивное оборудование и проведут экспертизу.
«Недопустимо повторение подобных случаев в нашей школе», - говорит директор.
Как сообщили в следственном отделе по Динскому району Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю, дело находится у них на рассмотрении. «По факту несчастного случая — падения ребенка проводится проверка», - отметил руководитель.
После нее станет известно, кто действительно виноват в случившемся — изготовители, установщики или же те, кто принимал объект.
Отец пострадавшего рассказал «РВС», что мальчик пока еще находится в больнице, но уже идет на поправку.
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