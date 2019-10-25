Дема Еныгин: жизнь с 4 стадией рака в 11 лет
Месяц назад мы опубликовали историю Демы Еныгина. В 10 лет юному футболисту из Новотитаровской поставили диагноз рак мочевого пузыря 4-й стадии. В один момент жизнь переменилась: футбольное поле, тренировки, друзья сменились больницей, химиотерапией, страшным диагнозом, который звучит как приговор.
11-летие он встретил на больничной койке в Краснодаре во время проведения химиотерапии. Мальчика готовили к операции в Москве, в середине октября они с мамой Оксаной уехали в столицу.
Но операцию пока откладывают: опухоль слишком большая, ее стремятся уменьшить, чтобы сохранить мочевой пузырь.
- Сейчас проводят химию и лучевую терапию, мы стараемся держаться и верить в хорошее, - рассказала нам Оксана.
24 октября Дементия Еныгина крестили в церкви. Мама назвала это вторым днем рождения.
Лечение у Демы проводится по квоте, но семья нуждается во всесторонней поддержке, в том числе и финансовой.
Если вы хотите помочь Деме и его маме, любую посильную для вас сумму можно перевести на карту Сбербанка
2202 2005 7127 3141
Комментарии