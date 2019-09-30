Деме Еныгину из Новотитаровской в 10 лет поставили диагноз рак

Деме Еныгину из Новотитаровской в 10 лет поставили диагноз рак

Деме Еныгину из Новотитаровской в 10 лет поставили диагноз рак

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2 часа назад 10-летнему мальчику поставили диагноз ракГазета РВСДинской районОнкологияПомощь детямРВС

Жизнь  юного футболиста из Новотитаровской   изменилась в один момент . 25 июня Дементию Еныгину поставили диагноз  рак.

 Деме   недавно исполнилось  11 лет. Свой день рождения мальчик встретил  на больничной койке.  А еще несколько месяцев назад  он бегал по футбольному полю, одерживая победы, шлифуя мастерство и мечтая стать большим футболистом.  О том, что случится в дальнейшем, нельзя было даже представить.  

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В редакцию о Деме сообщили  родители его одноклассников.  Известие о его заболевании стало для многих шоком.  Они  решили поддержать мальчика  и объявили сбор средств.   Мы не сразу смогли дозвониться маме Дементия – Оксане. Вместе с сыном она находится  в больнице, где ему проводят третий курс химиотерапии. Общаться с остальным миром для Оксаны сейчас  трудно.  Она до сих пор не понимает, что произошло и почему.  Но она  смогла найти в себе силы рассказать историю сына журналисту «РВС».

«Он у меня с пяти лет занимался футболом. В Новотитаровской есть филиал академии футбольного клуба «Краснодар», Дема там тренировался. Он очень спортивный, подвижный, никогда не сидел на месте. Участвовал  везде, со школой ездил на соревнования, за Динской район играл. У него всегда было много друзей, все его знают.  

В июне играл на соревнованиях,  летнее первенство.  В время матча резко  заболела нога.  Он продолжил играть с болью, прихрамывая.  Мы думали, что он получил травму, и поехали  к травматологу. На снимках врач увидел  трещину и на ногу наложили гипс. Как дальше  выяснилось, нога была совершенно здоровой, не травмированной.   Но боль не отступала. А потом резко заболело в боку. Поехали в Динскую. Хирург предположил, что  мочевой  пузырь переполнен и предложил положить Дему  в стационар, чтобы откачать мочу.  Но мы     решили ехать в краевую. Приехали 25 июня. Там врачи посмотрели и сказали, что   серьезно:  большое новообразование в мочевом пузыре. До  последнего не верили. Надеялись  – гематома.

Так мы оказались в онкологии.

Взяли  биопсию и подтвердился диагноз злокачественная  опухоль и метастазы в легких. 4 стадия. Тромбоз ног.

Начали лечение. Провели два курса химиотерапии, у Демы чуть почки не отказали. МРТ, КТ.  Я очень благодарна врачам. Нас по квоте отправляют в Москву на операцию. Назначили на 14 октября, но пока опухоль большая, неоперабельная. Поэтому сыну проводят третий курс химии.    

Надеюсь, в Москве прооперируют и сохранят мочевой пузырь. Я не представляю, как все будет, если его удалят вместе с опухолью.

Деме тяжело. Он не ест практически, болят ноги, суставы, все ломит. Я все время рядом. Захожу в палату, он внимательно смотрит на меня, не плакала ли я. Всегда говорю: «Нет, сынок, не плачу», но сама не знаю, откуда силы.  Смотрю на него, и не могу поверить, что все это с нами происходит, не могу представить, что будет потом. Он такой активный, настоящий живчик.  Так резко поменялась наша жизнь».

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В больницу к детям с онкологическими заболеваниями приезжают волонтеры.  Дема на фото слева.

Проблемы со здоровьем наложились на другие неурядицы – семейного характера. Детей – Дему и старшую дочку – Оксана воспитывала практически сама, семейная жизнь с мужем не удалась, хотя они и остаются  в официальном браке. Сейчас женщина не может работать, так как все время находится с сыном. Весной друзья помогли ей переехать в  Краснодар. Обстановка  дома стала спокойнее, но теперь новое испытание  - болезнь сына.

Лечить Дему  пока будут  бесплатно, но Оксане нужна  самая разносторонняя поддержка, в том числе и финансовая.  Поездка в Москву, пребывание там,  питание, да мало, что может понадобиться. А денег пока взять неоткуда.

Если вы захотите помочь Оксане и Дементию,  любую посильную для вас сумму можно перевести на карту Сбербанка  2202 2005 7127 3141

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